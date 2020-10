Wolfenbüttel. Eine Frau wird von ihrem Partner in der gemeinsamen Wohnung geschlagen und mit dem Tode bedroht. Laut Polizei im Beisein der Kinder.

Todesdrohung in gemeinsamer Wohnung in Wolfenbüttel

Erst zweieinhalb Stunden nach dem Vorfall verständigt eine 35-jährige Frau die Polizei. Der Grund laut Angaben der Polizei: Ihr 37-jähriger Partner habe sie während eines Streits am Samstag gegen 15.20 Uhr mit dem Tode bedroht. Danach habe er ihr außerdem an die Schulter geschlagen.

Mehrfache Verletzungen in der Vergangenheit

Geschehen war dies in der gemeinsamen Wohnung im Beisein zweier 18 und 1 Jahr alten Kinder, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei. In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach durch den Täter zu Körperverletzungen gegenüber seiner Partnerin gekommen.

Der Mann, der sich nach der Tat an seiner Arbeitsstätte aufhielt, wurde von der eingesetzten Funkstreifenbesatzung dort aufgesucht. Ihm wurde die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Körperverletzung und Bedrohung eröffnet. Gleichzeitig wurde gegen ihn eine Wegweisung für die gemeinsame Wohnung für 10 Tage ausgesprochen.

Mann darf Wohnung nicht betreten

Er darf die Wohnung in dem Zeitraum nicht betreten. Ein Verstoß hiergegen würde eine Straftat nach dem Gewaltschutzgesetz darstellen, was ihm erläutert wurde. Weiterhin wurden ihm die Wohnungsschlüssel abgenommen und im Anschluss der Frau ausgehändigt.

