Brunnen auf Schlossplatz Wolfenbüttel schäumt

Vermutlich mit Spül- oder Waschmittel haben Unbekannte am Montag den Schlossplatz-Brunnen zum Schäumen gebracht – für die Allgemeinheit ein teures „Vergnügen“, wie die Stadt Wolfenbüttel mitteilt.

Umweltschaden drohte

Mit Spül- oder Waschmittel haben Unbekannte am Montag den Schlossplatz-Brunnen zum Schäumen gebracht. Foto: Stadt Wolfenbüttel

Kurz nachdem die Fontäne des Brunnens um 10 Uhr angelaufen war, lief der Schaum schon über den Rand. Auch aus dem Technikschacht stieg Schaum nach oben. Sofort wurde der Brunnen abgeschaltet und Mitarbeiter von Stadt und ABW rückten an, um den Schaum abzusaugen. Denn dieser drohte ungefiltert in den Regenwasserkanal zu laufen – „eine unnötige Belastung für Umwelt und Kläranlage“, so die Mitteilung.

Brunnen muss komplett gereinigt werden

Als nächstes muss der Brunnen mit seinem Leitungssystem noch komplett gespült werden, um die letzten Seifenreste daraus zu entfernen. Die Kosten für diesen dummen Scherz werden im vierstelligen Euro-Bereich liegen. Die Stadt wird Strafanzeige gegen Unbekannt stellen, teilt sie mit.

red