Wolfenbüttel. Das zweite Ärztehaus neben dem Med 51 in Wolfenbüttel nimmt Formen an. Verschiedene Fachärzte ziehen im Frühjahr dort ein.

Viele Ärzte und medizinische Praxen auf einem Fleck – das wird es künftig auf dem Gelände des Städtischen Klinikums Wolfenbüttel geben. Das zweite Ärztehaus neben dem Med 51 am Neuen Weg nimmt langsam Formen an. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert und ein mögliches Eröffnungsdatum genannt.

„Ich gehe davon aus, dass wir im kommenden März oder April die feierliche Eröffnung feiern können“, sagt Bauherr Dr. Detlef Kimmling gegenüber unserer Zeitung. Damit befinde sich der Bau noch im zeitlichen Rahmen. Es sei immer mit normalen Schwierigkeiten bei einem solchen Bauvorhaben zu rechnen, sagt Kimmling, „ aber es konnten im Bereich Genehmigung, Planung und Ausführung alle Probleme schnell gelöst werden.“ Ärztehaus wird teurer als gedacht Allerdings wurde das Bauvorhaben etwas teurer als zunächst geplant. Laut Kimmling sei bei der Grundsteinlegung im August 2019 von einer Summe von rund sechs Millionen Euro ausgegangen. Jetzt rechnet der Bauherr mit etwa sieben Millionen Euro. „Ich hoffe, dass es dabei bleibt“, sagt er. Bauherr Detlef Kimmling (von links) feiert mit Ahmed Kabane und Issam Leila (Bauunternehmer) das Richtfest. Foto: Tobias Schneider Im Frühjahr verteilen sich dann verschiedenste Fachärzte und medizinische Versorger auf insgesamt sechs Etagen und 2400 Quadratmeter Nutzfläche. So wird der Pflegedienst „sunshine“ in Zukunft eine Kurzzeitpflege mit 16 Plätzen sowie eine Tagespflege mit 20 Plätzen im Erdgeschoss und der ersten Etage des neuen Ärztehauses anbieten. „Unser Pflegedienst wird auch weiterhin im „Med 51“ ansässig sein. Der Neubau des zweiten Ärztehauses bot uns jedoch die Möglichkeit die Räumlichkeiten und unsere Angebot zu erweitern“, erklären die „sunshine“-Geschäftsführerinnen Kathrin Ebeling und Claudia Huber. Fachärzte in jeder Etage Axel Burghardt, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums, verwies vor allem auf die zu nutzenden Synergieeffekte: „Durch die räumliche Nähe lassen sich für alle Beteiligten Vorteile entwickeln, insbesondere für die Patienten.“ Angedacht ist, dass ältere Patienten nach einer Behandlung im Klinikum bei einer Notwendigkeit die Option geboten bekommen, die Kurzzeitpflege in unmittelbarer Nähe als Übergangsphase für die Rückkehr in die eigenen vier Wände zu nutzen. In der zweiten Etage wird die allgemeinmedizinische Praxis Dr. Jens Schallock einziehen, deren Ärzte momentan noch in anderen Räumen am Neuen Weg praktizieren. Ebenfalls im zweiten Stock soll eine urologische Zweigpraxis aus dem Schlosscarree in Braunschweig eröffnen. Weitere Parkplätze für Patienten Des Weiteren zieht auch eine zahnärztliche Doppelpraxis ein. Die Zahnärzte Gunter Hagemann und Dr. Linus Gödeke sind im nächsten Jahr im dritten Obergeschoss anzutreffen. Hinzu komme laut Bauherr Detlef Kimmling eine sogenannte Pathologie-Portalpraxis – betrieben von Dr. Markus Lütge aus Salzgitter – in welcher die Untersuchung von Gewebeproben vorgenommen werde. Freuen sich auf die Eröffnung im Frühjahr: Reza Anazori (Architekt), Dr. Jutta Wiesner und Dr. Detlef Kimmling (Bauherren), Ivica Lukanic (Baudezernent), Thorsten Behme (Bankhaus Seeliger) und Axel Burghard (Klinik Geschäftsführer). Foto: Tobias Schneider In der vierten Etage befinden sich dann die Räumlichkeiten der multimodalen Schmerztherapie des Städtischen Klinikums und die Praxis des Anästhesisten und Schmerztherapeuten Dr. Nils Beiser. Im obersten Stock, im sogenannten Penthouse, zieht die betriebsärztlichen Praxis der Konzernunternehmen der Stadt Wolfenbüttel unter der Leitung von Fr. Dr. Hueck ein. Auf gleicher Ebene wird auch der Betriebsrat des Städtischen Klinikums sein künftiges Domizil finden. Zudem ist der Bau neuer Parkplätze geplant – 60 bis 70 kostenpflichtige Stellplätze sollen in unmittelbarer Nähe entstehen und somit den Gang zu den Praxen erleichtern.