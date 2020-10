Autorin Ines Geipel in Wolfenbüttel mit Lessing-Preis geehrt

Die frühere Spitzen-Leichtathletin, Autorin, Publizistin und Professorin für Verssprache an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin ist am Sonntag mit dem Lessing-Preis für Kritik ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung fand unter Einhaltung der Corona-Regelungen im Wolfenbütteler Lessingtheater statt. Die ursprünglich für Mai terminierte Veranstaltung hatte aufgrund der Pandemie verschoben werden müssen.

Ein mit weiteren 5000 Euro dotierter Förderpreis ging auf Vorschlag Geipels an die Forscherinnen Ekaterina Melnikova (26), Ekaterina Pavlenko (24) und Margarita Maslyukova (28). Die drei jungen russischen Forscherinnen aus der Menschenrechtsorganisation „Memorial“ arbeiten zur Geschichte der friedlichen Revolution 1989 in Russland.

Lessing-Preis wird seit 20 Jahren verliehen

Mit dem Lessing-Preis wollen die Lessing-Akademie und die Braunschweigische Stiftung, „Menschen ehren, die sich im Sinne Lessings kritisch äußern“, wie es Heinz-Rainer Bosse, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel, bei der Begrüßung des Publikums im Lessingtheater formulierte.

Der Preis wird seit 2000 alle zwei Jahre vergeben. In diesem Jahr ist erstmals auch die Stadt Wolfenbüttel als Kooperationspartner beteiligt. Bosse, der den erkrankten Wolfenbütteler Bürgermeister Thomas Pink vertrat, bezeichnete die diesjährige Preisträgerin als „energische Kritikerin“, die sich immer wieder mit der DDR-Diktatur auseinandersetze und auch vor „schmerzhaften Analysen“ nicht Halt mache.

Auseinandersetzung mit DDR-Diktatur

Als Autorin widmet sich die 1960 geborene Geipel besonders der Aufarbeitung ihrer Erfahrungen als Opfer der SED-Diktatur. Im Blickpunkt steht dabei das staatlich verordnete Doping im DDR-Leistungssport. Zu ihren Themen gehört auch die Rehabilitation von Autorinnen und Autoren, die in der DDR aus politischen Gründen unterdrückt wurden. Für ihre Bücher wurde Geipel mehrfach ausgezeichnet.

In ihrer Laudatio führte Insa Wilke die Zuhörer eindrücklich in die (literarischen) Innen- und Außenwelten der Schriftstellerin und Aufklärerin. Diese durchschreite, beschreibe und stelle in ihrem Werk Grenzlandschaften, unerzählte Schmerzgeschichten des Ostens und ungeklärte Schicksale dar. Aus der privaten Tragödie ziehe sie gesellschaftliche Schlüsse. Geipel beschreibe ihre Werke selbst als „Blickschneisen in einen dunklen Raum“.

Geipel: Wir sitzen hier, das ist das Wunder

Sichtlich bewegt von der Laudatio ergriff Ines Geipel nach der Verleihung des Lessing-Preises für Kritik das Wort. Der Preis, der auch einen Zustand des unentwegten Fragens ehre, bedeute ihr sehr viel. Die 60-Jährige dankte jahrelangen Wegbegleiterin, Freunden und ihrem Lebenspartner. Die Geehrte würdigte auch die Möglichkeit, sich in dieser Zeit bei der Preisverleihung real zu begegnen und im Theater zusammenzukommen. „Wir sitzen hier, das ist das Wunder.“ Die gebürtige Dresdnerin blickte auf die ersten Begegnungen mit Lessing bei regelmäßigen Kamenz-Touren als Kind zurück. Erst spät habe sich ihr ein Zugang zu dem Dichter und Dramatiker eröffnet. Heute könne man seine Bedeutung nicht genug wertschätzen. „Lessing ist hochmodern“, sagte Geipel.

Auch Alt-Ministerpräsident und Vorstandsvorsitzender der Braunschweigischen Stiftung, Gerhard Glogowski, unterstrich die Aktualität des Dichters der deutschen Aufklärung: „Die Menschen, die streiten wollen, sollen dies mit Toleranz tun. In diesem Sinne ist Lessing heute noch wichtiger als vor 20 Jahren, als der Preis ins Leben gerufen wurde.“

Bisherige Preisträger des Lessing-Preises waren unter anderem Alexander Kluge, Elfriede Jelinek, Moshe Zimmermann, Peter Sloterdijk, Claus Peymann und Hans-Ulrich Wehler.