Wolfenbüttel. Die Stadtjugendpflege lädt an den Bauwagen auf den Spielplatz Geibelstraße/Ackerstraße. Es soll auch wieder eine regelmäßige Öffnung geben.

Zwei Ferientage am Spielmobil in Wolfenbüttel

Wer kennt noch das Spielmobil? Das fragt die Stadtjugendpflege Wolfenbüttel vor dem Hintergrund der Corona-Einschränkungen. Aber: Das Spielmobil-Team der Jugendpflege freut sich darauf, nun wieder Kinder auf dem Spielplatz Geibelstraße/Ackerstraße begrüßen zu dürfen. Am Mittwoch/Donnerstag, 14./15. Oktober, finden zwei aufregende Schnuppertage am Spielmobil statt, so die Einladung. Die Tür ist von 14 bis 17 Uhr offen.

Die Teilnahme ist kostenlos

Das Angebot des Spielmobils richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und ist – wie gewohnt – kostenlos. Zur Teilnahme müssen Anschrift und Telefonnummer für die Anmeldung mitgebracht werden. Ausblick: Ab 27. Oktober öffnet sich die Tür des Bauwagens auch wieder regelmäßig, ebenfalls von 14 bis 17 Uhr.

red