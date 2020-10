Zwei Verletzte bei Unfall an Adersheimer Kreuzung

An der Adersheimer Kreuzung (Landesstraße 495/Kreisstraße 90/Kreisstraße 80) hat sich nach Polizeiangaben am Montag, 12. Oktober, gegen 13 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem zwei Menschen leicht verletzt worden sind.

Mann aus Frankreich verletzt

Nach ersten Ermittlungen war eine 37-jährige Autofahrerin aus Wolfenbüttel – aus Adersheim kommend – in Richtung Cramme unterwegs und missachtete vermutlich das von Gelb- auf Rotlicht umspringende Lichtzeichen der Ampel und kollidierte mit dem bevorrechtigten und bei Grünlicht anfahrenden Auto eines 57-Jährigen aus Frankreich, so die Polizei. Dieser sei auf der Landesstraße 495 aus Richtung Salzgitter in Richtung Wolfenbüttel unterwegs gewesen.

Bergung behindert Verkehr

Durch den Unfall hätten sich beide Autofahrer leicht verletzt. An den Autos sei Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro entstanden. Sie hätten abgeschleppt werden müssen. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.

red