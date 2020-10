Tests können erst positiv und dann negativ ausfallen

Bianca Saust, die in Schladen die Tankstelle betreibt, berichtet, dass sie an einem Tag covid-19-positiv getestet worden sei, zwei Tage später aber sei ein zweiter Test bei ihr negativ ausgefallen. Das verunsichert nicht nur sie, sondern jeden anderen auch. Redakteurin Stephanie Memmert wandte sich mit dieser Problematik an Michael Zypro, Laborleiter im Städtischen Klinikum Wolfenbüttel.

Herr Zypro, ist so etwas überhaupt möglich, dass ein Mensch erst positiv und wenig später negativ getestet wird? Grundsätzlich ist es möglich, dass ein Mensch zunächst positiv und dann zwei Tage später negativ getestet wird. Dies kann mehrere Gründe haben: Zum einen kann die Viruslast an der Grenze zur Nachweisbarkeit liegen. War diese beim ersten Abstrich noch hoch genug, kann sie zwei Tage später knapp unter diese Grenze abgefallen sein. Möglich ist auch, dass der erste Abstrich richtig – und zwar im Rachenraum – durchgeführt wurde, der zweite jedoch lediglich im Mundbereich, wo deutlich weniger Viren zu finden sind. Ergebnis wäre ein falsch negativer Test. Herr Zypro, könnte sich das Virus auch binnen so kurzer Zeit im Körper eines Menschen abgebaut haben? Ein schneller Abbau des Virus ist relativ zu sehen. Es gibt Patienten, die noch vier bis sechs Wochen nach einem negativen Covid-Test Viren in sich tragen, jedoch nicht mehr ansteckend sind, eine zu geringe Viruslast haben. Könnte ein Antikörpertest jetzt hilfreich sein, um zu erfahren, ob die Person überhaupt Covid-19 hatte? Ein Antikörpertest kann hilfreich sein, das hängt aber auch von der Person ab. Bei manchen Patienten sind Antikörper bereits nach sieben Tagen nachweisbar, bei anderen erst nach zwei bis drei Wochen. Es besteht also eine breite Nachweisgrenze, wenn Sie so wollen. Ist es möglich, dass ein Laborergebnis falsch ist? Grundsätzlich ist es auch immer möglich, dass ein Labortest falsch ist. Es gibt auf der Welt keinen Labortest mit einer Sensitivität von 100 Prozent, als eine 100-prozentige Fehlerfreiheit. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte Bianca Saust mit, dass bei ihr in beiden Fällen Rachen-Nasenraum-Abstriche genommen worden seien. Insofern könne entweder die Viruslast an der Grenze der Nachweisbarkeit oder ein Fehler beim Labortest verantwortlich für die zwei unterschiedlichen Ergebnisse sein.