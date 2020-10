Klein Vahlberg. Ein neunjähriges Kind ist bereits am Montag bei einem Unfall in Klein Vahlberg verletzt worden. Die Fahrerin flüchtete.

Unbekannte fährt Kind in Klein Vahlberg an und haut ab

Ein neunjähriges Kind ist nach Angaben der Polizei vom Donnerstag bereits am Montag bei einem Unfall in Klein Vahlberg verletzt worden. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 15.30 Uhr auf der Brauhausstraße. Das Kind sei zu Fuß am rechten Fahrbahnrand unterwegs gewesen, als eine bislang unbekannte Autofahrerin es mit ihrem Wagen im Vorbeifahren gestreift habe. Das Kind sei hingefallen. Die blonde Unbekannte habe ihr Auto gewendet und sei weggefahren. Sie sei etwa 20 bis 30 Jahre alt und habe einen blauen VW, vermutlich einen VW Golf Plus, gefahren. Hinweise: (05306) 932230.

red