Nabu Wolfenbüttel entdeckt Uferschwalben in Isingerode

Kammmolch, Ödlandschrecke und Golddistel: In der ehemaligen Wölky-Kiesgrube bei Isingerode ist ein kleines Tier- und Pflanzenparadies entstanden. Zahlreiche seltene und geschützte Pflanzen wachsen dort, die es zu pflegen gilt, weiß auch Cornelia Schilling vom Nabu-Kreisverband Wolfenbüttel. Gemeinsam mit freiwilligen Helfern befreit sie das drei Hektar große Areal von zu viel Wildwuchs und versucht somit auch die Heimat einiger Tiere zu erhalten. Mit Erfolg – eine Vogelart habe zum ersten Mal nach sieben Jahren wieder in den Steilhängen genistet.

„In diesem Jahr haben wieder bei Uferschwalben-Paare in der Kiesgrube genistet. Das ist ein Riesenerfolg für unsere Arbeit“, erzählt Schilling stolz. Sieben Jahre ist es her, dass die Zugvögel in den Steilhängen für Nachwuchs gesorgt haben. Nach Angaben des Nabu wurde das letzte Brutvorkommen 2013 verzeichnet. Aber nicht nur die Uferschwalbe lebt in der ehemaligen Kiesgrube, die bis zum 31. Dezember 1988 von der Firma Wölky zur Kiesgewinnung genutzt worden ist.

Kammmolche und Ödlandschrecken

In den vier Tümpeln leben unter anderem seltene Kammmolche und andere Amphibien, die geschützt werden müssen. „Deswegen befreien wir die kleinen Gewässer regelmäßig vom Schilf und von wuchernden Pflanzen. Die Tiere brauchen Licht und Wärme, um dort überleben zu können“, erzählt Cornelia Schilling.

Der Nabu pflegt Wölky-Kiesgrube Foto: Tobias Schneider

Wildbienen können im Totholz nisten und in den Steinhaufen, welche teilweise extra vom Nabu angehäuft wurden, sind bei warmen Temperaturen Eidechsen zu sehen.

Im hohen Gras lebt die seltene Blauflügelige Ödlandschrecke, die wiederum als Nahrung für Amphibien und Reptilien ist.

Schlepper reißt Pflanzen heraus

Damit diese Tiere und Insekten weiter unbeschwert bei Isingerode leben können, greift die Nabu-Gruppe der Natur etwas unter die Arme und befreit das kleine Biotop von Neophyten. Neophyten sind Pflanzen, die unter bewusster oder unbewusster Mithilfe des Menschen in ein Gebiet gelangt sind, in dem sie natürlicherweise nicht vorkommen.

Darunter zähle auch die Amerikanische Traubenkirsche und die Amerikanische Goldrute. Diese würden nahezu überall überall in der ehemaligen Kiesgrube wuchern und müssen von einem kleinen Schlepper

Mitglieder der Kreisgruppe des Naturschutzbund (NABU) Wolfenbüttel haben in der ehemaligen Wölky-Kiesgrube bei Isingerode Biotoppflege betrieben und dabei einen Kammmolch entdeckt. Foto: Privat / Archiv

entfernt werden, der die tiefsitzenden Wurzeln rausreißt. Zudem verringern sie den Lebensraum für die seltene Golddistel und das Tausendgüldenkraut, welche ebenfalls in der Grube wachsen.

„Das ist schon Sisyphusarbeit, was wir hier leisten. Vor allem wachsen diese Pflanzen so schnell nach. In wenigen Wochen sieht man an anderer Stelle schon wieder neue Keimlinge. Der Aufwand lohnt sich aber, was man an der Rückkehr der Schwalbe sieht“, sagt Nabu-Vorsitzende Cornelia Schilling.