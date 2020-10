Verdi ruft zum Streik auf: auch Wolfenbütteler Kitas betroffen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Mittwoch, 21. Oktober, zu einem Warnstreik in Wolfenbüttel aufgerufen. Davon betroffen sind nach derzeitigem Stand und Angaben der städtischen Verwaltung auch die folgenden städtischen Kitas: Das Kinder- und Familienzentrum Karlstraße bleibe geschlossen. In der Kita Wilhelm Raabe werde es eine Notbetreuung für eine Hort-, eine Kiga-Gruppe und zwei altersgemischte Gruppen, jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr geben.

Kita Fümmelse bietet Notbetreuung

Die Kita Fümmelse biete eine Notbetreuung mit einer Kindergartengruppe. In der Kita Groß Stöckheim werde die Notbetreuung in zwei Kindergartengruppen und einer Hortgruppe eingerichtet. In Halchter blieben Kindergarten und Hort geschlossen, die Krippen-Betreuung sei bis 16 Uhr möglich. Die Kita Geibelstraße sei noch bis einschließlich 21. Oktober aufgrund der angeordneten Quarantäne geschlossen.

Andere Einrichtungen können nicht einspringen

Bei Kita-Streiks in den Vorjahren sei jeweils eine begrenzte Betreuung in anderen Kindertagesstätten angeboten worden, die nicht bestreikt wurden. Eine solche Notbetreuung, so die Stadt, kann coronabedingt diesmal nicht angeboten werden, da die Kitas keine „fremden Kinder“ aufnehmen können.

red