Was passiert in den Wolfenbütteler Schulen nach den Ferien?

Das Herbstferienende ist in Sicht, trotzdem ist unklar, wie es ab Montag in den Schulen im Landkreis Wolfenbüttel weitergeht. „Es ist völlig unabsehbar, was passiert“, sagt Oliver Behn, Schulleiter des Gymnasiums im Schloss. Man müsse nun beobachten, wie sich das Infektionsgeschehen in Wolfenbüttel entwickelt. In den vergangenen sieben Tagen gab es laut Gesundheitsamt pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 14,2 Neuinfektionen im Landkreis Wolfenbüttel (Stand 20. Oktober).

Genau wie Oliver Behn sitzen derzeit überall Verantwortliche an den Schulen zusammen und beratschlagen, wie es nach den Herbstferien weitergeht. Entschieden wird das aber in Hannover. Fest steht wohl: Der Betrieb in Schulen und Kindertagesstätten in Niedersachsen soll trotz steigender Corona-Zahlen weitergehen. In einer gemeinsamen Mitteilung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände vom Montag heißt es, Schulen und Kitas sollten „wenn irgend möglich offen bleiben“. Schließungen seien „das letzte denkbare Mittel“, die bisherigen Schutzvorkehrungen hätten sich bewährt.

Oesterhelweg (CDU) gegen Maskenpflicht: Lieber mehr Lüften

Auch die Landtagsabgeordnete Dunja Kreiser aus Evessen plädiert dafür, Schulschließungen zu vermeiden. „Auch von halben Klassen halte ich nicht so sehr viel“, sagt die Sozialdemokratin, „die Vollbeschulung ist für die Schüler am besten.“ Erstmal sollte der Betrieb wieder aufgenommen werden, wenn es sein muss auch mit Maskenpflicht im Unterricht. „Es ist sehr wichtig, dass wir den Schulbetrieb aufrecht erhalten“, betont auch Frank Oesterhelweg aus Werlaburgdorf, der für die CDU im niedersächsischen Landtag sitzt. Von einer Maskenpflicht im Unterricht hält er allerdings nicht so viel. „Die Lehrer wollen auch die Mimik der Schüler sehen. Dann lieber mehr Lüften.“

„Wenn es so weitergeht mit den Zahlen, dann müssen wir wohl über geteilte Klassen oder aber Maskenpflicht ab Klasse 5 nachdenken“, sagt der Wolfenbütteler Björn Försterling, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. Mehr Lüften ist für den Politiker keine Lösung. Schon jetzt habe er Rückmeldungen bekommen, dass es mitunter zu Streitigkeiten im Klassenzimmer käme über die Frage, ob die Fenster geöffnet werden oder nicht.

Schulleiter Behn: Zur Not Maskenpflicht akzeptieren

„Die Kälte wegen des Lüftens ist nicht mein größtes Problem“, sagt Schulleiter Behn. Er halte es nicht für wahrscheinlich, dass sich die Schüler reihenweise erkälten. Der Wolfenbütteler Pädagoge plädiert dafür, mit dem eingeschränkten Regelbetrieb fortzufahren, wenn es die Lage zulässt – zur Not auch mit verschärften Schutzmaßnahmen. „Um dieses Szenario aufrecht halten zu können, würde ich eine Maskenpflicht akzeptieren, wenn das lokale Infektionsgeschehen dies erfordert.“

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Geteilte Klassen – doppelt so viel Arbeit für Lehrer?

Die größten Sorgen würden den Kollegen die Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause bereiten. „In geteilten Klassen müssen die Lehrer die doppelte Anzahl an Stunden unterrichten“, betont Behn. Der Unterricht vor Ort und im Homeschooling muss vorbereitet werden, die Lehrerinnen und Lehrer müssen regelmäßig Kontakt halten. „Das bringt alle innerhalb weniger Tage an die Belastungsgrenze“, ist Behn sicher. Auch Schulschließungen müssten vermieden werden. Noch halte sich das Bildungsdefizit zwar in Grenzen, die Gefahr bestehe aber, dass Schüler abgehängt werden.

Laut Försterling will das Kultusministerium in dieser Woche noch verkünden, welche Regeln ab Montag gelten. Wann genau, ist bislang unklar. Für Wolfenbütteler Direktorinnen und Direktoren heißt das: weiter in Alarmbereitschaft sein. Werden die neuen Maßnahmen am Freitagabend verkündet, müssen am Wochenende Vorkehrungen getroffen werden.

