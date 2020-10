Autofahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, ist es bereits am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr im Bereich der Kreuzung L 495/K 90 in Adersheim gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 83-jähriger Autofahrer aus Richtung Leinde in Fahrtrichtung Adersheim unterwegs und wollte nach links auf die L495 abbiegen. Dabei habe er einen aus Adersheim entgegenkommenden 52-jährigen Autofahrer übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 52-jährige Fahrer sei dabei leicht verletzt worden. An den beiden Fahrzeugen sei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstanden.