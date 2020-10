Inzidenzwert klettert in Wolfenbüttel erstmals über 35

Die Zahl der Covid-19-Fälle steigt auch im Landkreis Wolfenbüttel rasant: Über das Wochenende sind 23 Neuinfektionen hinzugekommen. Die Zahl der aktuell an Corona erkrankten Menschen stieg von 283 am Freitag auf 306 am Montag. Damit greifen erste Einschränkungen des öffentlichen Lebens nun auch für Bürger des Landkreises Wolfenbüttel.

In Stadt und Kreis Wolfenbüttel steigt der Inzidenzwert von 25 auf 39,2

Mit dem Anstieg der Neuinfektionen ist auch eine Steigerung des Inzidenzwertes verbunden. Das ist der Wert, der die Anzahl der neuinfizierten Menschen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt angibt. Mit einem Inzidenzwert von 39,2 liegt dieser Wert nun erstmals über 35 (Freitag: 25).

Der jetzt erreichte Inzidenzwert (ab 35) bedeutet für die Bürger der Stadt und des Landkreises Wolfenbüttel: In der eigenen Wohnung sowie im eigenen Hof oder Garten ist nur noch ein Treffen mit maximal 15 Personen möglich. Im öffentlichen Raum und in Gaststätten dürfen nur noch maximal 25 Personen im Rahmen privater Treffen und Feiern zusammenkommen. Für Gaststätten gibt es eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Zusätzlich gibt es die dringende Empfehlung, auch unter freiem Himmel auf engem Raum eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

„Auch wenn der aktuelle Wert meldebedingt voraussichtlich erst am Dienstag, 27. Oktober 2020, in der Inzidenz-Ampel des Landes angezeigt wird, bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger sich schon jetzt der Situation entsprechend zu verhalten“, so Andree Wilhelm, Pressesprecher des Landkreises Wolfenbüttel. Sollte der Inzidenzwert auf 50 und höher steigen, werden striktere Maßnahmen ergriffen.

So funktioniert die Inzidenzampel des Landes Niedersachsen

Das Land Niedersachsen hat eine Inzidenzampel eingerichtet: unter 35 Fälle zeigt sie grün, 35 bis 50 Fälle gelb, über 50 Fälle rot. Ab 50 Fälle und mehr gilt: Jetzt dürfen sich nur noch maximal 10 Personen aus zwei Haushalten oder mit engen Angehörigen gemeinsam begegnen. Das gilt für die eigene Wohnung, den eigenen Hof oder Garten, den öffentlichen Raum und Gaststätten. Für letztere gilt eine Sperrfrist ab 23 Uhr. Auf vom Landkreis bestimmten Straßen und Plätzen gilt eine Maskenpflicht.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Unterdessen sind die Herbstferien vorbei. Die Schule hat am Montag wieder angefangen. „Derzeit machen wir mit demselben Hygienekonzept weiter wie vor den Herbstferien“, sagte Ursula Miege, die die Integrierte Gesamtschule (IGS) Wallstraße leitet. 20 Minuten Unterricht, 5 Minuten lüften, 20 Minuten Unterricht im Wechsel. „Wir hoffen, die Virenlast so zu minimieren. Alle Lehrer seien noch an Bord – auch die, die sich hätten vom Unterricht befreien lassen können, weil sie einer Risikogruppe angehören.

In der Oberschule Sickte sei die Stimmung wie immer nach den Herbstferien gut. „Unsere Schüler halten sich sehr diszipliniert an die coronabedingten Vorgaben“, sagt Schulleiter Stefan Marken. Für jeden Jahrgang gebe es einen eigenen Pausenbereich. Aber: „Wenn das Wetter schlechter wird, dann werden sich die Schüler nicht mehr auf dem Pausenhof im Freien aufhalten können, vor allem wenn es regnet. Mehr Überdachungen wären also sinnvoll“, meint Marken.

Einige Eltern wollen, dass ihre Kinder nicht mehr in die Schule gehen

Oliver Behn, Schulleiter des Gymnasiums im Schloss, berichtet, dass einige Eltern sich schon in den Herbstferien gemeldet hätten, weil sie gewollt hätten, dass ihre Kinder zu Hause bleiben. Ab einem Inzidenzwert von 35 kann ein Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht im Härtefall für Schüler gestellt werden, die mit Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft zusammenleben, bei denen gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs besteht.