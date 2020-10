Am 19. Oktober haben die Arbeiten für den neuen Spielplatz „Kalkweg“ begonnen. Bis Ende November soll er fertig sein.

Wolfenbüttel. Aktuell wird am „Kalkweg“ gearbeitet. Zwei weitere Bauvorhaben sollen alsbald in die Tat umgesetzt werden.

Die Stadt Wolfenbüttel investiert in Spielplätze

Die Arbeiten für den neuen Kinderspielplatz „Kalkweg“ (Baugebiet östlich Fallsteinweg). Die Fertigstellung ist dort schon für Ende November geplant, kündigt die Stadt an. Es entsteht demnach ein Spielplatz auf rund 500 Quadratmetern Fläche mit einer Doppelschaukel, Ritterburg, Sandspielfläche, Sitzbänken und Bepflanzung. An der Planung waren natürlich auch wieder Kinder beteiligt, so die Verwaltung weiter.

Am Pfingstanger soll es weitergehen

Wenn die Witterung es zulässt, werden im November die Arbeiten am Kinderspielplatz „Am Pfingstanger“ beginnen. Spätestens Ende April 2021 sollen die Kinder dort wieder spielen können. Es wird unter anderem eine Seilbahn installiert, Sandspielflächen mit einem Multifunktionsspielgerät für kleinere Kinder und einem für größere werden hergestellt. Sitzgelegenheiten, eine Hangrutsche und Bepflanzung, sowie befestigte Wegeflächen (Schotterrasen und wassergebundene Wegedecke) sollen realisiert werden, und der vorhandene Basketballkorb wird ebenfalls erneuert.

Planungen für „Paul-Francke-Straße“

Für die Erneuerung des Kinderspielplatzes „Paul-Francke-Straße“ laufen derzeit die Planungen. Aufgrund des finanziellen Rahmens wird ein Maßnahmenbeschluss benötigt. Dieser sollte spätestens Anfang Dezember vorliegen, so dass dann die Ausschreibung erfolgen kann. Die Bauphase ist für Frühjahr/Frühsommer 2021 vorgesehen. Es wird die Sandspielfläche erneuert und neu bestückt mit einer Wasserspielanlage, zwei Multifunktionsspielgeräten (eines für jüngere, eines für ältere Kinder). Im südlichen Bereich soll eine „Tampenschaukel“ eingebaut werden. Sitzbänke und Ausstattung sollen erneuert werden. Zudem sollen die Rasenflächen überarbeitet und die Bepflanzung ergänzt werden.

red