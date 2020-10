Einbrecher ziehen durch Roklum und Winnigstedt

Einbrecher waren in der Nacht zum Mittwoch in Winnigstedt und Roklum unterwegs. Ziele waren zum einen das Schützenhaus und das Sportheim an der Winnigstedter Straße in Roklum, so die Polizei. Zudem brachen sie in eine Kita und ein Versicherungsbüro an der Hauptstraße in Winnigstedt sowie in die örtliche Grundschule ein. Gestohlen worden seien Bargeld und elektronische Geräte. Auch ein Tresor sei beschädigt worden. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und hofft auf Hinweise: (05331) 9330.

