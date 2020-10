Wolfenbüttels Kreistag verabschiedet Asse-Resolution

Die rückzuholenden radioaktiven Abfälle aus dem maroden Salzbergwerk Asse II beschäftigten den Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung gleich zweimal: zum einen in der Einwohnerfragestunde, zum anderen bei der Verabschiedung einer Resolution zur Zwischenlager-Standortsuche.

Zunächst musste sich Landrätin Christiana Steinbrügge für den Kreistag in der Einwohnerfragestunde des Vorwurfs von Vertretern der Wolfenbütteler Atom-Ausstiegsgruppe und der Vahlberger Asse-Aktivisten erwehren, dass der Kreistag schon 2015 mit seinen Beschlüssen dafür gesorgt habe, dass von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) nur Asse-nahe Standorte für ein Zwischenlager für den schwach- und mittelradioaktiven Abfall aus der Asse untersucht worden seien. Steinbrügge stellte fest: „Wir haben nie gesagt, dass wir einen Asse-nahen Standort präferieren.“ Baudezernent Claus-Jürgen Schillmann, der am Ende der Sitzung offiziell verabschiedet wurde, ergänzte noch: „Wir haben uns nur dafür ausgesprochen, dass ein Zwischenlager möglichst schnell gesucht werden muss.“

Nachdem das Bundesumweltministerium zuletzt gleich zweimal erklärt hat, dass ein Zwischenlager direkt an der Asse entstehen soll, habe sich in der Bevölkerung „mit Recht“, so der SPD-Landtagsabgeordnete und Kreistagsmitglied Marcus Bosse, „Unruhe“ breitgemacht. Der Kreistag reagierte auf diese Unruhe mit einer Resolution, die von fast allen Fraktionen und Kreistagsmitglieder mitgetragen wurde.

Nur AfD-Vertreter Manfred Wolfrum bezweifelte, ob der Atommüll überhaupt aus der Asse herausgeholt werden muss. Ehrhard Dette von den Grünen schilderte in einer persönlichen Erklärung seine Angst, dass eine Verlängerung der Suche nach einem Zwischenlager die dringend erforderliche Rückholung des Atommülls gefährden könnte. Er enthielt sich deshalb bei der Abstimmung über die Resolution, in der die Kreistagsfraktionen gleich mehrere Forderungen aufstellten.

So müsse die Rückholung des Atommülls „durch geeignete Maßnahmen deutlich beschleunigt werden“. Erforderlich sei auch eine qualifizierte Rückholungsplanung. Ähnlich wie der Samtgemeinde Elm-Asse und die Samtgemeinde Oderwald forderte auch der Kreistag, ein wissenschaftlich fundiertes, transparentes und nachvollziehbares Auswahlverfahren für ein Zwischenlager, das den Vergleich von zwei konkreten assefernen Standorten sowie assenahen Standorten unter Berücksichtigung der Abstände zur Wohnbebauung beinhalten soll.

Für den Fall der Auswahl eines assenahen Zwischenlagers forderte der Kreistag zudem, eine ausschließliche Nutzung des Zwischenlagers nur für den Müll aus der Asse, eine Begrenzung der maximalen Nutzungsdauer des Zwischenlagers bis zur Einrichtung eines Endlagers, für das die Standortsuche ebenfalls unmittelbar starten soll, sowie eine umfassende Dokumentation über die radioaktive Umgebungsstrahlung bereits vor Baubeginn eines Zwischenlagers und ein regelmäßiges Gesundheitsmonitoring.