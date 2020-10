Am Freitag spielten Jugendliche am Glatzer Weg gegen 19 Uhr mit zugelassenem Bodenfeuerwerk auf der Straße. Einem 14-Jährigen geriet ein Feuerwerkskörper versehentlich in einen Sperrmüllhaufen, der sich entzündete. Den Jugendlichen gelang es trotz eigener Löschversuche nicht, das Feuer selbstständig zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte daraufhin den Brand mit einem Löschfahrzeug ab.