Zu einem Kellerbrand in einem Haus im Kleinen Felde in Fümmelse mussten die Feuerwehren Fümmelse und Wolfenbüttel am Sonntagvormittag ausrücken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei eine starke Rauchentwicklung auf der Rückseite des betroffenen Gebäudes sichtbar gewesen, berichtete der stellvertretende Feuerwehr-Pressesprecher Marcel Hänschen. Alle im Haus befindlichen Personen waren zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Haus gegangen. Der Brand wurde von den Feuerwehrkräften unter Verwendung von schwerem Atemschutz bekämpft. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Brandgut wurde aus dem Keller gebracht. Anschließend setzten die Feuerwehren Lüfter ein. Auch im Nachbargebäude wurde ein Lüfter eingesetzt, da die Rauchentwicklung bei diesem Kellerbrand sehr stark gewesen sei, so die Feuerwehr. Um 12.28 Uhr rückten die Feuerwehren wieder ein. Die Polizei nahm anschließend die Ermittlungen zur Brandursache auf. keh