Der 62-Jährige war in der Fußgängerzone aufgefallen.

Maskenpflicht – Mann beleidigt in Wolfenbüttel Polizisten

Die Polizei musste nach eigenen Angaben am Dienstag, 3. November, gegen Mittag „einige wenige Bürgerinnen und Bürger auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung im Bereich des Öffentlichen Nahverkehrs und in der Wolfenbütteler Fußgängerzone hinweisen“. Ein 62-jähriger Braunschweiger beleidigte die Polizeibeamten lautstark, nachdem er in der Fußgängerzone auf die Pflicht zum Tragen der Bedeckung hingewiesen worden war, schildert Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann.

Mehrere Ermittlungsverfahren

Zudem habe sich der Mann nicht mit einem amtlichen Dokument ausweisen können. Oppermann weiter: „Gegen den uneinsichtigen 62-Jährigen wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es bleicht aber festzustellen, dass sich der überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger an die bestehenden Regeln hält.“

red