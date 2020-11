Um Haaresbreite haben die THG-Radler den Äquator der Länge nach verpasst. 39.846 Kilometer haben sie dieses Jahr beim Stadtradeln auf dem Sattel zurückgelegt. Etwas mehr als 200 Kilometer mehr und das THG-Team hätte, zumindest symbolisch, einmal die Erde umrundet.

Dieses Top-Ergebnis wurde nun mit einer Spende über 2000 Euro belohnt, die jeweils zur Hälfte vom Verband der ehemaligen Schüler und von einem anonymen Spender in das Schulsäckel purzeln. Es soll nun zu einem größeren Teil der gesamten Schulgemeinschaft zugutekommen.

Auch für Umweltprojekte

„Die Schüler sollen entscheiden, wofür wir das Geld verwenden. Es soll allen nutzen“, erklärte Schulleiterin Sandra Feuge beim Fototermin vor der Schule. Der Rest solle für Umweltprojekte in der Kasse bleiben.

Worum ging es beim Stadtradeln? An 21 Tagen sollen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. „Einige Schüler haben sich zusammengetan und sind eben mal am Wochenende nach Berlin geradelt, ein Kollege machte sich auf den Weg nach Hamburg“, berichtete Lehrer Dirk Hahn von den Erfahrungen während des Wettbewerbes.

Gemeinschaftliche Rad-Aktionen

Feuge sieht die Radfahrprojekte und das Stadtradeln auch als gute Möglichkeiten, der Vereinzelung zu entgehen. „Das ist ein gutes Zeichen von Gemeinschaft“, sagte sie. Kollegen hätten zudem im laufenden Jahr gemeinschaftliche Rad-Aktionen angeboten mit Touren nach Braunschweig, in den Harz oder umliegende Naherholungsgebiete.

Das Stadtradeln habe dazu geführt, dass mehr Schüler als ohnehin schon das Fahrrad als Mittel genutzt hätten, um ihren Schulweg zurückzulegen. Das sei der Schule bereits bei den Anmeldungen neuer Schüler wichtig. „Wir haben tatsächlich einen Radwegeplan mit Wegen, die unsere Schüler auf ihrem Weg zum THG nehmen können“, so Feuge.

Das wichtigste Verkehrsmittel

Das Fahrrad trage sehr dazu bei, die Verkehrssituation vor der Schule zu entspannen. Gesund sei es obendrein. „Das Fahrrad ist inzwischen das wichtigste Verkehrsmittel, um zur Schule zu kommen“, erklärte sie. Während Projekttagen oder in der Fahrrad-AG sei es zudem in den Schulalltag integriert. „Das passt super zu uns. Das THG ist sehr fahrradaffin.“

Fast dreimal so viele Kilometer wie der Zweitplatzierte sind die Teilnehmer des Theodor-Heuss-Gymnasiums geradelt. Das wollte der Verband der Ehemaligen unbedingt belohnen. „Die Teilnahme am Stadtradeln war ein tolles Projekt“, sagte Vorstandsmitglied Gabriele Assmann. Und wie kam das bei den Schülern an? „Ich finde es toll, mich zu bewegen. Ich fahre jeden Tag mit dem Rad zur Schule“, sagte Wilm Aljets (5. Klasse).