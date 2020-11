Wolfenbüttel in Corona-Zeiten: eine Chronik

Corona-Pandemie in Wolfenbüttel: Seit mittlerweile fast acht Monaten befindet sich das Virus im Landkreis. Aktuell ist die Zahl der Neuinfektionen so hoch wie noch nie. Die zweite Pandemiewelle ist deutlich zu spüren – das belegen Zahlen der Landkreisverwaltung. Wir blicken auf acht Monate Corona-Pandemie zurück, schauen uns unter anderem die Inzidenzwerte im März an und verraten, wann der Landkreis zuletzt coronafrei war.

Am 17. März meldete das Wolfenbütteler Gesundheitsamt den ersten Coronafall im Landkreis. Die Infektion wurde bei einer Frau nachgewiesen, die von einem Skiurlaub in Tirol zurückgekehrt sei. Von diesem Tage an stiegen die Coronazahlen im Landkreis Wolfenbüttel kontinuierlich an. Die erste 7-Tage-Inzidenz konnte am 23. März berechnet werden und lag bei 5,00. Das heißt: Innerhalb sieben Tage gab es 5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Es folgte der erste Lockdown in Wolfenbüttel. Am 27. März mussten alle Geschäfte schließen.

Erstes Corona-Todesopfer am Gründonnerstag

Auch dieser Wert blieb in den folgenden Tagen nicht so niedrig. Einen ersten Infektionshöhepunkt verzeichnet der Landkreis am 1. April – also zwei Wochen nach dem ersten Coronafall. Das Gesundheitsamt meldete binnen eines Tages 18 Neuerkrankungen. Auch in den zwei darauffolgenden Tagen kamen jeweils acht und neun Neuinfektionen dazu, so dass der Inzidenzwert auf 38,34 stieg – ein neues Zwischenhoch, welches nur zwei Wochen später getoppt wurde.

Am 15. April, somit auch knapp einen Monat nach dem ersten Coronafall, lag der Inzidenzwert bei 48,34. Allein 20 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt an diesem Tag – 18 nur fünf Tage zuvor. Ein Grund für diesen enormen Anstieg könnte der Corona-Ausbruch im Pflegeheim der Grotjahn-Stiftung in Schladen gewesen sein. Hier sind auch die ersten Todesopfer zu beklagen. Am Gründonnerstag war eine Bewohnerin am oder mit dem Coronavirus gestorben – einen Tag später, an Karfreitag, teilte der Landkreis mit, dass ein weiterer Bewohner gestorben war. Zu diesem Zeitpunkt wurden 15 Bewohner des Pflegeheims positiv auf das Coronavirus getestet.

Höhepunkt der ersten Coronawelle

Der 15. April markiert auch den Höhepunkt der ersten Coronawelle. In den folgenden zwei Wochen infizierten sich immer weniger Menschen im Landkreis – am Monatsende lag der Inzidenzwert bei 14,17. Auch der Lockdown wurde am 18. April aufgehoben. Leider stieg stattdessen die Zahl der Todesopfer bis zum 30. April auf zehn. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 175 Wolfenbütteler am Coronavirus erkrankt.

Im Mai flaute die erste Welle allmählich ab. Die Zahl der Neuinfektionen blieb fast täglich im einstelligen Bereich. Das Leben kehrte langsam in die Städte und Dörfer zurück. Dennoch mahnten Wolfenbüttels Bürgermeister und Landrätin Christiana Steinbrügge (SPD) vor zu viel Optimismus: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns mit ziemlich großen Schritten auf dünnem Eis bewegen. Wir sind noch mittendrin in der Krise“, teilten die Oberhäupter in einem offenen Brief mit. Dass die Krise immer noch da ist, zeigen unter anderem die Todesfälle. 14 Tote sind bis zum heutigen Zeitpunkt zu beklagen – das letzte Opfer starb am 18. Mai.

Wolfenbüttel war coronafrei

Allerdings war der Landkreis auch eine Zeit lang komplett coronafrei. Die letzte Neuinfektion gab es am 13. Juni – nahezu einen Monat habe sich daraufhin kein Mensch im Landkreis mehr angesteckt. Vom 22. Juni bis zum 12. Juli war Wolfenbüttel sogar vom Virus befreit – der Inzidenzwert lag bei 0,0.

Die Zahlen blieben den Sommer über niedrig. Interessant: Laut den Zahlen des Landkreises stieg im August die Zahl der Infizierten im Vergleich zum Juni und Anfang September leicht an. „Das könnte daran liegen, dass einige Menschen aus dem Urlaub zurückgekehrt sind und sich infiziert haben“, sagt Landkreissprecher Andree Wilhelm.

Wolfenbüttel ist mitten in der zweiten Welle

Die zweite Pandemiewelle schwappte Mitte September in den Landkreis – langsam, aber kontinuierlich. Der Inzidenzwert pendelte vom 17. September bis zum 14. Oktober ständig zwischen vier und sechs. Am 15. Oktober wurden die Werte wieder zweistellig – 13 Neuinfektionen und ein Inzidenzwert von 10,83. Binnen weniger Tage verdreifachte sich das Infektionsgeschehen im Landkreis. Bei insgesamt 47 Neuinfektionen innerhalb eines Tages und einem Inzidenzwert von 39,17 am 26. Oktober stellte Wolfenbüttel auf Alarmstufe Gelb.

Die Marke von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner wurde am 29. Oktober geknackt – der zweite bundesweite Lockdown folgte. Mittlerweile befindet sich der Wert bei 60,9 – Wolfenbüttel ist mitten in der zweiten Corona-Welle.

