Zweiter Lockdown: Wolfenbüttels Gastronomen verzweifeln

Die gleißende Herbstsonne erleuchtet die Kanzleistraße. Tritt man in das Restaurant Asia House, wird es dagegen dunkel. „Ich habe in dieser Woche noch kein Gericht verkauft“, sagt Betreiberin Pham Thu Huong am Mittwoch. Sie sitzt an einem Tisch im leeren Gastraum und wartet. Während des Lockdowns bietet sie ihre Gerichte zum Mitnehmen an. Doch niemand kommt.

Bereits seit Oktober, mit dem Absinken der Temperaturen, schwindet die Kundschaft. „Die Menschen machen sich Sorgen wegen des Innenraums“, sagt die 51-Jährige. Im Sommer, als sie ihre Gäste draußen an der frischen Luft bewirten konnte, lief das Geschäft gut. Laufende Kosten, aber kaum Einnahmen ringen die Gastronomen zu Boden Bereits die Ankündigung eines Lockdowns sorgte bei Alfio Fichera, dem Chef des Vinum Italicum, für rückläufige Umsätze. Seit Montag ist das Geschäft fast komplett zusammengebrochen. Der Abholservice wird kaum genutzt. „Die Lage ist schlimm“, sagt Fichera, dessen Restaurant seit 1999 im Schiffwall zu finden ist. 80 bis 90 Prozent seiner Umsätze seien weggebrochen, schätzt er. „Ich bin auch für die Maßnahmen“, sagt er, denn: „Man soll ja nicht nur an das Geld denken, sondern auch an die Gesundheit.“ Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Die Lohn- und Mietkosten seien hoch, so der Wolfenbütteler, und sie ließen sich nicht so einfach drücken. Die Lebensmittel verderben langsam im Lager, eine Reinigungskraft musste bereits entlassen werden. Er versprach ihr, sie wieder einzustellen, wenn die Lage wieder besser ist. Wenigstens die Mietkosten hat Mehmet Eldogan nicht zu tragen. Er führt den Alanya Grill, einen Imbiss mit Lieferdienst in der Großen Kirchhofstraße. Die Räume gehören ihm. „Wir liefern genau so viel wie vor dem Lockdown", sagt er, „aber die Kundschaft vor Ort bleibt aus." Es gäbe nicht genügend Parkplätze vor dem Geschäft und so seien auch seine Umsätze runtergegangen. Um circa 70 Prozent, schätzt er. „Müsste ich Miete zahlen, ich sähe schwarz." Unsichere Aussichten untergraben die Hoffnungen der Wirte Alle drei Gastronomen halten die Maßnahmen der Bundesregierung für sinnvoll. Doch sie fragen sich auch, wie es weitergehen soll. Denn der aktuelle Lockdown ist nicht das einzige Problem, das die Gastronomen haben. „Das Weihnachtsgeschäft ist gelaufen", sagt Bernd Weymann, der Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands Braunschweig-Wolfenbüttel. Große Firmen ließen ihre Weihnachtsfeiern ausfallen, Stammtische könnten aufgrund der Corona-Regeln nicht stattfinden. Bund und Länder hätten ein Förderprogramm, die „Überbrückungshilfe II", angekündigt, feilten jedoch weiter an den genauen Modalitäten. Doch die Aussichten sind düster. Alfio Fichera will seinen Laden noch zwei Wochen geöffnet lassen. Dann könne er die Kosten nicht mehr stemmen. Pham Thu Houng gibt ihrem Restaurant noch zehn Tage, vielleicht zwei Wochen. Auch Bernd Weymann von der Dehoga, der selbst die Wendezeller Stuben in Wendeburg führt, ist skeptisch: „Wenn die Überbrückungshilfe kommt, überstehen wir den November. Aber der Dezember leidet so oder so." Und das selbst, wenn der Lockdown Ende November aufgehoben wird.

