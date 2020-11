Taxifahren in Wolfenbüttel wird ab März 2021 teurer

In Taxis oder Mini-Cars gilt in der derzeitigen Pandemie-Zeit wie in Bussen die Maskenpflicht, – allerdings nur für die Fahrgäste. Die Fahrer dürfen sogar wegen des Vermummungsverbots im Straßenverkehr keine Masken tragen. Sollten sie bei einer Geschwindigkeitskontrolle erwischt werden, so müssen sie erkennbar sein. Aber damit noch nicht genug: Außerdem haben die meisten Taxis inzwischen zwischen Fahrer und Rückbank, auf der die Fahrgäste nur befördert werden dürfen, wegen Corona eine Plexiglasscheibe installiert. Auf den Beifahrersitzen dürfen keine Fahrgäste mehr transportiert werden.

Abends fährt kaum noch ein Bürger mit dem Taxi Neben diesen Auflagen müssen die Wolfenbütteler Beförderungsunternehmen noch mit einer weiteren coronabedingten Entwicklung zurechtkommen: Abends werden kaum noch Taxis oder Mini-Cars angefordert, da Gaststätten ebenso wie Theater oder Kinos geschlossen sind und auch der private Besuchsverkehr sehr eingeschränkt ist. So berichtete ein Vertreter des Wolfenbütteler Unternehmens „Hallo Taxi“, dass tagsüber die Fahrzeuge noch genauso wie in den Vor-Corona-Zeiten von Fahrgästen in Anspruch genommen werden. Abends fährt dagegen kaum noch jemand, so dass seine Einnahmen am vergangenen Freitag von normalerweise 500 Euro auf 150 Euro je Fahrzeug zusammengeschrumpft sind. Und von den sieben zur Verfügung stehenden Fahrzeugen waren zudem nur zwei im Einsatz. Das sind die neuen Tarife für Taxis Das Fahrgastgewerbe hat somit sehr zu kämpfen. Da kommt eine Tariferhöhung gerade recht, die der der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Demnach erhöht sich das Grundentgelt ab 1. März 2021 von 3,00 auf 3,80 Euro für die Zeit von 6 bis 22 Uhr. Das Grundentgelt erhöht sich zudem von 3,60 auf 4,20 Euro für die Zeit von 22 bis 6 Uhr. Das Entgelt für die Fahrleistung beträgt 10 Cent bis 3000 Meter für jede angefangene Teilstrecke von 40 Meter. Das entspricht laut Landkreis einem Kilometer-Entgelt in Höhe von 2,50 Euro (vorher 2,30). Ab 3000 Meter wird für jede angefangene Teilstrecke von 47,62 Metern 10 Cent verlangt. Das entspricht einem Kilometerentgelt in Höhe von 2,10 Euro (vorher 1,70) Die Wartezeit beträgt künftig 10 Cent je angefangene 13,09 Sekunden (vorher 13,84 Sekunden). Ordnungsamtsleiter Rüdiger Lehmann vom Landkreis zeigte Verständnis für den Erhöhungsantrag, dem der Kreistag zustimmte: „Die derzeitigen Personalkosten haben einen Anteil von etwa 60 Personal an den Gesamtkosten. Eine Erhöhung der Personalkosten bedingt durch die Anpassung des Mindestlohnes führt daher zu einer weiteren Mehrbelastung des Taxengewerbes. Daher ist der Wunsch der Taxenunternehmer nachvollziehbar, die Tarife der Kostenentwicklung anzupassen.“