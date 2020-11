Hunger entdeckt Spuren der Straßenbahn in Wolfenbüttel

Eigentlich wollte der Magistrat der Stadt Wolfenbüttel 1954, als der Straßenbahnverkehr in Wolfenbüttel zu Gunsten des Busverkehrs eingestellt wurde, alle Spuren der Straßenbahn, sprich Gleise, Oberleitungen und Brücken, im Stadtgebiet entfernen lassen. Das gelang jedoch nur bedingt, so dass auch heute noch Spuren der Straßenbahn im Stadtbild erkennbar sind. Diese Spuren hat Jürgen Hunger gesucht und mitaufgenommen in das neue Heft „Straßenbahnen in Wolfenbüttel“ der Reihe „Spurensuche“ der Aktionsgemeinschaft Altstadt.

Jürgen Hunger mit dem neuen Heft der Reihe "Spurensuche" sowie einem Nachbau der Wolfenbütteler Straßenbahn. Foto: Karl-Ernst Hueske

Fast 90 Seiten, darunter 200 historische Fotos, umfasst das neue Werk Hungers, das schon wenige Tage nach Erscheinen zum Bestseller in Wolfenbüttels Buchhandlungen geworden ist, wie Martin Geißler von der Buchhandlung Behr am Kornmarkt bestätigte. Hunger hatte bereits im vergangenen Jahr mit dem Heft 15 der Spurensuche über Wolfenbüttels Eisenbahngeschichte einen örtlichen Bestseller produziert. „Das Eisenbahn-Exemplar ist so oft gekauft und gelesen worden wie keine Ausgabe aller Spurensuchen zuvor“, berichtete Dieter Kertscher, der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Altstadt.

1950: Gleisarbeiten in der Langen Herzogstraße, der heutigen Wolfenbütteler Fußgängerzone. Foto: Archiv BSVG

Schon bei der Arbeit an dem Eisenbahn-Heft war Hunger klar, dass er mit der Geschichte der Straßenbahn ein weiteres Kapitel der Wolfenbütteler Schienenverkehrs-Geschichte schreiben musste. Und er kündigte bereits für 2021 ein weiteres Heft zur Straßenverkehrsgeschichte in Wolfenbüttel an. Mehr soll an dieser Stelle aber nicht verraten werden.

Unglaublich: Die Straßenbahn fuhr 1949 in Wolfenbüttel durch die engen Krambuden. Foto: Archiv BSVG

Zurück zur Spurensuche Straßenbahn in Wolfenbüttel: Wer aufmerksam durch die Fußgängerzone geht, der wird an einigen Häuserwänden noch Haken für die elektrische Oberleitung der Straßenbahn finden. Zwischen den Hauswänden der „Langen“ wurden die Seile verspannt. Die Straßenbahn fuhr nämlich von Braunschweig kommend über den Sternhausberg und den Neuen Weg mitten durch die heutige Wolfenbütteler Fußgängerzone und sogar durch die noch engeren Krambuden bis zum Großen Zimmerhof, wo der Okerarm auf einer Brücke, von der heute noch ein Steinsockel erhalten ist, überquert wurde. Letzte Straßenbahnstation war die Bahnhofstraße. Auf dem Neuen Weg steht auch noch das alte Straßenbahndepot, heute Sitz eines Maschinenverleihs. Und es gibt noch eine weitere Spur und zwar auf dem Sternhausberg. Dort befindet sich noch ein Mastfundament der Bahn, das 1954 trotz enormer Anstrengungen nicht aus dem Erdreich herausgeholt werden konnte.

Die Straßenbahn vor dem Bankhaus Seeliger. Foto: Dieter Höltge, Slg. S. Höltge

Hunger selbst ist nie mit der Wolfenbütteler Straßenbahn gefahren, da er erst elf Jahre nach Einstellung des Betriebes nach Wolfenbüttel kam. Aber Dieter Kertscher kann sich noch gut an eine der letzten Fahrten der Straßenbahn von Wolfenbüttel nach Braunschweig erinnern. In Ermangelung eigener Erinnerungen hat Hunger auch einige Anekdoten und Geschichten um die Elektrische in Wolfenbüttel zusammengetragen. Sie bereichern das lesenswerte Heft, das ansonsten Informationen zur Entstehungsgeschichte der Bahn, die im benachbarten Braunschweig zunächst als Pferdebahn betrieben wurde, zum Streckenverlauf und Haltstellen sowie zur Bahntechnik enthält.

Das Heft ist für 15 Euro im örtlichen Buchhandel erhältlich. Außerdem gibt es im Schaufenster der Aktionsgemeinschaft Altstadt im Kleinen Zimmerhof bis Ende des Jahres eine kleine Ausstellung mit Fotos und Texten zur Geschichte der Straßenbahnen in Wolfenbüttel.