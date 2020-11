Inzidenzwert in Wolfenbüttel überschreitet 100er-Grenze

Auch Stadt und Landkreis Wolfenbüttel werden immer stärker von der Pandemie erfasst. Nachdem am Donnerstag mit 34 Neuinfizierten, darunter 25 aus dem Alten- und Pflegeheim Curanum, der bisherige Tageshöchstwert an Neuinfizierten seit Ausbruch von Corona im Frühjahr erreicht wurde, so überschritt am Freitagvormittag der Sieben-Tage-Inzidenzwert den kritischen Wert von 100. Aktuell liegt er bei 105. Das bedeutet: Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 105 Bewohner des Landkreises infiziert. Außerdem gab es am Freitag einen weiteren Todesfall mit Covid-19-Infektion, der inzwischen 18. Tote im Landkreis.

Das Übersteigen der 100er-Marke hat vor allem für die Schulen, in den es Corona-Fälle gibt, Konsequenzen. Sie müssen in das B-Szenario umsteigen. Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Wallstraße gehört ebenso wie die Große Schule und das Gymnasium im Schloss zu den betroffenen Schulen. In der IGS Wallstraße war eine Schülerin aus der Klasse 10.5 positiv auf Corona getestet worden. Davon hatte die Schule am Mittwoch erfahren.

Sieht so die nahe Zukunft in Wolfenbüttel aus? Leere Kneipen und leere Straßen. Foto: Karl-Ernst Hueske

Das Gesundheitsamt erkundigte sich daraufhin bei der Schule nach möglichen Kontakten dieser Schülerin in der Schule. Die gesamte Klasse 10.5 sowie fünf Lehrer und ein Teil einer Nachbarklasse aus dem gleichen Jahrgang wurden daraufhin am Donnerstag in Quarantäne geschickt, berichtete Schulleiterin Ursula Miege, die zudem um 9.20 Uhr auf der Homepage der Schule über diesen Fall berichtete. Um 10 Uhr seien alle betroffenen Eltern per Mail informiert worden und um 11 Uhr die Elternratsvorsitzende, die zudem den Auftrag erhielt, alle Elternvertreter der Schule zu informieren.

Miege schilderte ihre Informationspolitik deshalb so detailliert, da es aus Teilen der Elternschaft Kritik an der Informationspolitik der Schule gegeben habe. Mehr als die beschriebene Vorgehensweise sei aber nicht leistbar, erklärte Miege, die sich zudem mit ihrem Lehrerteam auf das vom Kultusministerium vorgeschriebene Szenario B vorbereiten musste.

Zur Erklärung: Ab einer Inzidenz von 100 Neuinfizierten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner wechseln alle Schulen, die von einer Infektionsschutzmaßnahme betroffen sind, für die Dauer der Infektionsschutzmaßnahme (in der Regel 14 Tage) in das Szenario B. Eine Infektionsschutzmaßnahme wäre beispielsweise eine Quarantäne-Anordnung. Das bedeutet konkret für die betroffenen Schulen, dass sie – wie schon einmal geschehen – die Klassen teilen müssen. Die eine Hälfte wird eine Woche lang in der Schule unterrichtet, die andere in der zweiten Woche.