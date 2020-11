Zwei Menschen in Wolfenbüttel auf offener Straße geschlagen

Wolfenbüttel. Die Taten ereigneten sich am Harztorwall und am Neuen Weg. Die Betroffenen werden laut Polizei leicht verletzt. Zeugen werden gesucht.

Zu Körperverletzungen ist es nach Polizeiangaben am Wochenende im Wolfenbütteler Stadtgebiet gekommen. Im ersten Fall gerieten am Samstag, 14. November, 17 Uhr, am Harztorwall ein 33-jähriger Mann aus Wolfenbüttel und ein 20-jähriger Mann aus Börßum zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der Ältere den Jüngeren geohrfeigt haben soll, so der Polizeibericht. Der 20-Jährige sei dabei leicht verletzt worden.

Streit um das Verhalten im Straßenverkehr

Im zweiten Fall gerieten am Sonntag, 15. November, kurz nach 2 Uhr in der Straße Neuer Weg zwei Männer bezüglich des Verhaltens im Straßenverkehr in einen verbalen Streit, beschreibt die Polizei. Der Beschuldigte soll den 19-Jährigen aus Schöppenstedt zunächst beleidigt und danach dem Mann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss habe ein weiterer Beschuldigter dem Opfer an den Haaren und am Kopf gezogen.

Fahndung blieb erfolglos

Der junge Mann habe leichte Verletzungen erlitten. Eine Fahndung nach den Tätern sei erfolglos verlaufen. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330 .

red