Unfall bei Schladen: Autos stoßen zusammen

Auf der Landesstraße 500 in Höhe Buchladen sind am Sonntag gegen 13.30 Uhr zwei PKW kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizei, kam ein 34-Jähriger mit seinem Auto im Bereich der dortigen Kurve in den Gegenverkehr und sei dann seitlich mit dem Auto einer 24-Jährigen kollidiert, das ihm entgegengekommen sei. Der 34-Jährige habe jedoch seine Fahrt unbekümmert fortgesetzt.

Zeuge hat sich Kennzeichen gemerkt

Da ein Zeuge sich aber das Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallverursachers gemerkt habe, sei dieser ermittelt worden. Die weiteren Ermittlungen dauerten an. Der entstandene Schaden wird auf zirka 4000 Euro geschätzt.

red