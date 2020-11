Bürgermeisterwahl Wolfenbüttel: Brix kandidiert zum dritten Mal

Es ist sein dritter Versuch, als Bürgermeister ins Wolfenbütteler Rathaus einzuziehen. Stefan Brix, Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen, möchte 2021 dem nach zwei Amtsperioden ausscheidenden Thomas Pink (parteilos) im Amt folgen. 2006 landete der 56-Jährige bei 15 Prozent der Wählerstimmen – „sehr respektabel“, sagt er. In Erinnerung haften blieb indes der Fauxpas aus dem Jahr 2014, als die Grünen Brix' Anmeldung nicht fristgerecht eingereicht hatten. So etwas werde nicht wieder passieren, versichert der Wolfenbütteler. „Sobald die Anmeldung möglich ist, werde ich sie einen oder zwei Tage später einreichen.“

Brix ist bekennender Wolfenbütteler

Brix, verheiratet, Vater von zwei Söhnen, ist bekennender Wolfenbütteler: Abitur im Theodor-Heuss-Gymnasium, städtischer Kommunalpolitiker seit 1996, ein Eigenheim in der Kernstadt. Und dennoch ist Brix – auch berufsbedingt – ein Weltreisender. Der Industriemeister der Elektrotechnik schult Unternehmen in Sachen Automatisierungstechnik. Er war und ist unterwegs in Argentinien, China, USA, Russland, in Europa in Ländern wie Belgien, Portugal oder Polen. „Das sorgt für einen anderen Blick auf viele Dinge“, sagt Raumfahrt- und Lego-Liebhaber Brix. „Man sieht, was woanders gut oder schief läuft.“

Dass er eines Tages in der Politik landen würde, hätte sich Brix nie ausgemalt. „In der Schule war ich unpolitisch.“ Das änderte sich während seines abschlusslosen Studiums der Elektrotechnik und Philosophie.

Verkehrspolitische Themen rüttelten ihn wach, er wurde Anfang der 90er Jahre Mitgründer des Wolfenbütteler Kreisverbands des Verkehrsclubs Deutschland. Im November 1994 trat er den Grünen bei, 1996 zog er für die Partei erstmals in den Stadtrat ein, den er 2001 wieder verlassen musste. „Es lief für die Grünen in dieser Zeit politisch nicht gut.“ 2006 kehrte Brix in den Rat zurück und blieb bis heute.

Wahlprogramm steht, ist aber noch nicht ausformuliert

Sein Wahlprogramm für 2021 stehe zwar, sei aber noch nicht ausformuliert. Er sehe für Wolfenbüttel viel brachliegendes Potenzial. Als Bürgermeister würde er das Zusammenspiel von Einzelhandel und Gastronomie fördern, so Brix, der sich mehr Einkaufsquartiere für die Nahversorgung wünscht. „Der Einzelhandel verkauft das Erlebnis, die Gastronomie sorgt für das Wohlfühlen.“

Ein Wachstumsmarkt sei der Tourismus, sagt der 56-Jährige. „Mit ihm verkauft man ein Lebensgefühl.“ Brix will zudem kämpfen für die Fahrradzone Innenstadt. „Wir müssen dem Radfahrer die Rechte und Räume geben, die er verdient.“ Im ÖPNV will Brix weg vom Tarifzonen- und hin zum Flatrate-System. „Die jetzigen Tarifzonenpreise sind jenseits von Gut und Böse.“

Brix steht auch für „mehr Grün in der Stadt“. Verbote von Schottergärten, weiteres städtisches Aufforsten – „die Konzepte sind vielfältig“, sagt Brix, der sich als Alltagsoptimierer bezeichnet. „Alltägliches muss so perfekt wie möglich funktionieren. Wenn ich Zähne putze, kommt bei mir thermostatgesteuertes Wasser aus der Leitung. Darüber freue ich mich jeden Tag.“