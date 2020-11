Polizei kontrolliert in Wolfenbüttel: 74 Fahrzeuge zu schnell

Die Polizei hat am Dienstag zwischen 8 und 14 Uhr die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf der Lindener Straße, auf Höhe der Schule am Teichgarten, kontrolliert. Zwischen Montag und Freitag gelte hier zwischen 7 und 17 Uhr eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Insgesamt, so die Polizei, passierten 1972 Fahrzeuge die Mess-Stelle, wobei 74 Fahrzeuge schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs gewesen seien.

Polizei leitet mehrere Ermittlungsverfahren ein

Unrühmlicher Spitzenreiter sei ein Autofahrer gewesen, der mit einer Geschwindigkeit von

76 km/h die Messstelle passiert habe. Verschiedene Ermittlungsverfahren seien eingeleitet worden. Vier Fahrer hätten zudem ein Fahrverbot zu erwarten. Die Kontrollen, kündigt die Polizei an, sollen fortgesetzt werden.

red