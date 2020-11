Wolfenbüttel. Weil am Kreisel Herzogtore/Rosenwall gearbeitet wird, müssen sich Fahrgäste der Buslinie 420 auf Einschränkungen einstellen.

Arbeiten am Kreisel Wolfenbüttel: Linie 420 fährt eingeschränkt

Weil am Kreisel Herzogtore/Rosenwall Kanalarbeiten stattfinden sollen, gibt es Einschränkungen im Verkehr der Buslinie 420. Das teilt die Braunschweiger Verkehrs GmbH mit. Die Arbeiten sind demnach von Donnerstag, etwa 23 Uhr, bis zum Betriebsbeginn am Freitag geplant.

Gesamter Kreisel wird für den Verkehr gesperrt

Dafür werde der Kreisel für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Die Buslinie 420 der Braunschweiger Verkehrs GmbH ende beziehungsweise beginne kurzzeitig bereits an der Haltestelle Campestraße. Die Haltestellen Breite Herzogstraße, Kornmarkt, Bahnhofstraße und Bahnhof, so heißt es in der Mitteilung, können für den Zeitraum der Baumaßnahme nicht bedient werden.

red