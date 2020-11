Unfall mit Fahrerflucht auf dem Schlesierweg in Börßum

Ein Autofahrer hat auf dem Schlesierweg ein geparktes Fahrzeug beschädigt und ist danach weggefahren. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr nach Auskunft der Polizei zwischen 12 Uhr am Freitag und 10.50 Uhr am Samstag höchstwahrscheinlich auf dem Schlesierweg von der Hauptstraße in Richtung Mühlenweg. In Höhe der Hausnummer 26 kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw erheblich.

Unfallverursacher fährt weg – Polizei sucht Zeugen

Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zu diesem Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 oder bei der Polizei Schladen unter (05335) 929660 zu melden.

red