Verein setzt sich für das Leben in Roklum ein

Das Leben im Dorf attraktiver und lebenswerter machen – das sind die Ziele von „Wir für Roklum“. Der Verein hat sich am 25. Mai während einer Festausschusssitzung gegründet und gestaltet seitdem das Dorfleben in Roklum aktiv mit. Was allerdings in Corona-Zeiten nicht so einfach sei, wie Vereinsvorsitzender Michael Ebe unserer Zeitung verrät.

„Aufgrund Corona fanden einige Veranstaltungen und Aktivitäten nicht statt. Auch den Weihnachtsmarkt mussten wir bereits absagen“, sagt Ebe. Das Organisieren von Veranstaltungen, Festen und Ausstellungen gehören unter anderem zu den Hauptaufgaben des noch jungen Vereins. Autor Arne Dessaul soll kommen Dabei hoffen die Vereinsvorsitzenden Michael Ebe, Sandra Grund, Kassenwartin Erika Wagner und Schriftführerin Ute Heider auf Mitwirkung von außen: „Jeder kann sich einbringen und Ideen äußern. Es können ganze Feste oder nur ein gemeinsamer Waldspaziergang sein. Man muss nicht Mitglied im Verein sein und auch nicht aus Roklum kommen“, sagt Ebe. Eine größere Veranstaltungen sei für das kommende Jahr auch schon geplant. Der Wolfenbütteler Schriftsteller und Autor Arne Dessaul soll nach Roklum kommen und aus seinen Büchern „Verschluckt“ und „Bauernjäger“ lesen. „Wichtig ist uns, dass die Kultur in der Region nicht zu kurz kommt. Das Buch ‘Bauernjäger’ spielt unter anderem hier in der Nähe. Da wäre das doch fantastisch, wenn der Autor es auch hier vorlesen kann“, findet Ebe. Als weiteres kulturelles Angebot sollen künftig auch Fotoausstellungen stattfinden. Roklum noch lebenswerter gestalten Für den Vereinsvorsitzenden sei es aber besonders wichtig, dass „Wir für Roklum“ nicht als Konkurrenz gesehen werde. In Roklum und Winnigstedt gebe es viele Vereine, die viele Veranstaltungen organisieren und für Leben in der Umgebung sorgen, sagt er. „Wir wollen mit den Vereinen zusammenarbeiten und sie bei vielen Sachen unterstützen und auch fördern. Gemeinsam machen wir unser Dorf noch ein Stück lebenswerter“, so Michael Ebe.