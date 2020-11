Wolfenbüttel investiert 12,8 Millionen Euro in die Feuerwehr

In den vergangenen Jahren investierte die Stadt Wolfenbüttel jährlich 275.000 Euro in die Ausstattung der 10 Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet. Nun sollen die Freiwilligen Feuerwehren aber stärker als zuletzt unterstützt werden und zwar mit 12,8 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren. Allerdings muss der Stadtrat auf seiner am 16. Dezember geplanten Sitzung noch zustimmen, ehe das Geld unter anderem für neue Fahrzeuge und neue Feuerwehrgerätehäuser ausgegeben werden kann. Am 16. Dezember berät der Rat abschließend über den ersten Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt Wolfenbüttel.

Dieser Bedarfsplan, der in den nächsten Wochen eigentlich in den Ortsräten diskutiert werden sollte, umfasst 156 Seiten und fasst in einem Umsetzungskonzept alle notwendigen Maßnahmen zusammen, die für eine leistungsfähige Feuerwehr im Stadtgebiet erforderlich sind. Erarbeitet wurde der Plan von einer Projektgruppe, bestehend aus Vertretern der Stadtverwaltung, der Feuerwehrführung und der Firma Luelf & Rinke aus Viersen. Stadtbrandmeister Olaf Glaeske gehörte der Projektgruppe an, die zunächst sämtliche Gefährdungslagen zusammengestellt hat, mit denen sich die Feuerwehren im Stadtgebiet beschäftigen müssen. Dabei wurde auch betrachtet, ob die Feuerwehr immer rechtzeitig an möglichen Einsatzorten im Stadtgebiet sein kann. Als maximale Ausrückzeit wurde neun Minuten angenommen. Dieser Wert orientiert sich an der möglichen Reanimationszeit für Personen, die giftige Brandgase eingeatmet haben.

Das viel zu kleine Feuerwehrgerätehaus in Halchter soll durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Karl-Ernst Hueske

Diese Anrückzeit von der Hauptfeuerwache kann zum Beispiel von der Feuerwehr in der Ahlumer Siedlung und im Neubaugebiet Södeweg nicht immer eingehalten werden. Deshalb sieht der Bedarfsplan eine neue Feuerwache Nord-Ost vor, die wahrscheinlich zunächst für zwei Fahrzeuge auf dem Exer-Gelände angelegt wird, ehe ein besserer Standort zwischen Ahlumer Straße und Exer gefunden wurde. Der Vorteil dieser neuen Feuerwache besteht darin, dass Feuerwehrleute dann nicht erst zur Hauptfeuerwehrwache an der Friedrich-Ebert-Allee fahren müssen, um ein Löschfahrzeug besteigen zu können, sondern direkt am Exer Zugriff auf Feuerwehrfahrzeuge haben werden. Das erspart Ausrückzeit.

Die Analyse der Einsätze hat zudem gezeigt, dass die Ortswehr Wolfenbüttel mit durchschnittlich 700 Einsätzen je Jahr übermäßig belastet ist im Vergleich zu den anderen Ortswehren im Stadtgebiet. Dem soll durch organisatorische Veränderungen Rechnung getragen werden. So wird die Ortswehr Halchter künftig auch für die Gebäude an der Halchterschen Straße und die Ortswehr Linden für die Gebäude an der Lindener Straße zuständig sein. Um tagsüber ausreichend Feuerwehrkräfte zusammenzukriegen, werden künftig vier Löschzüge gebildet: Wolfenbüttel zentral; Wolfenbüttel-West mit Groß Stöckheim, Fümmelse, Adersheim und Leinde; Wolfenbüttel Süd mit Halchter und Linden; Wolfenbüttel Ost mit Salzdahlum/Atzum, Wendessen und Ahlum.

Auch an Wolfenbüttels Hauptfeuerwache müssen einige Sanierungsarbeiten vorgenommen werden. Foto: Karl-Ernst Hueske

Außerdem sollen die Ortswehren auch besser ausgestattet und mit besseren Unterkünften versehen werden. In einem ersten Schritt sind Neubauten in Halchter und Wendessen und in einem zweiten Schritt in Salzdahlum vorgesehen, berichtete Glaeske. Von den derzeit 31 Fahrzeugen sollen neun, die älter als 25 Jahre sind, durch neue ersetzt werden. Da jedes neue Fahrzeug mindestens 250.000 Euro kostet und bei den Neubauten mit Kosten von etwa 1,2 Millionen Euro je Bau gerechnet wird, sind die eingeplanten 12,8 Millionen Euro nicht zu hoch gegriffen. Glaeske ist jedoch überzeugt: „Das Geld wird bis 2025 reichen.“

Eine Zusammenlegung von Ortswehren, die in anderen Teilen des Landkreises für Unruhe bei der Feuerwehr gesorgt hat, wird es in Wolfenbüttel nicht geben. Glaeske betonte: „Eine Zusammenlegung wie zuletzt von Salzdahlum und Atzum wird es nur auf eigenen Wunsch der Ortswehren geben.“