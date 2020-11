Stammtisch sammelt Trinkgeld fürs Wolfenbütteler Klinikum

Im April dieses Jahres riefen die Mitglieder des Unternehmerstammtischs Braunschweig/Wolfenbüttel zu einer Aktion zur Unterstützung der Mitarbeiter der Kliniken in Wolfenbüttel und Braunschweig auf. Dabei wurden potenzielle Spender dazu angehalten, ein „Trinkgeld“ für die Arbeit der beiden Teams in eine virtuelle Trinkgeldkasse einzuzahlen, heißt es in einer Mitteilung. Im Rahmen eines Besuchs im Klinikum hätten die Mitglieder des Stammtisches nun die Spende übergeben und hätten auch eine kleine Überraschung für die Mitarbeiter dabeigehabt.

Für jeden soll es 5 Euro geben

Inklusive einer Aufstockung durch den Unternehmerstammtisch, so solle jeder Mitarbeiter ein Trinkgeld von fünf Euro erhalten, seien 25.800 Euro in die virtuelle Trinkgeldkasse eingezahlt worden, die nun an alle 5160 Mitarbeiter beider Kliniken, davon 860 in Wolfenbüttel, verteilt würden. Neben dem persönlichen Trinkgeld dürfe sich jeder zudem über eine kleine Überraschung des Unternehmerstammtischs freuen.

Dies biete auch Gelegenheit, noch einmal danke „an unsere Heldinnen und Helden zu sagen, die jeden Tag von früh bis spät für ihre Patientinnen und Patienten da sind und dabei oft an ihre körperlichen Grenzen gehen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Wertschätzung für unsere Arbeit“

Diese ausgesprochen nette Geste aller, die mit ihrem persönlichen Trinkgeld zum Erfolg der Aktion beigetragen hätten, zeige, „dass unsere exzellente Arbeit – und damit die Arbeit eines jeden einzelnen Mitarbeitenden in unserem Haus - in der Region nicht nur wahrgenommen, sondern auch außerordentlich geschätzt wird“, wird Klinikums-Geschäftsführer Axel Burghardt zitiert.

