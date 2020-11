Awo-Arche zieht in Wolfenbüttel in größere Räume um

Die Awo-Arche hat einen neuen Standort. Die Tagesstätte für psychisch Erkrankte bietet ihr Angebot seit wenigen Wochen an der Lohenstraße an. Am alten Standort war es zu eng geworden. „Wir sind froh, dass wir das in dieser schwierigen Zeit hinbekommen haben“, sagt Dirk Bitterberg, stellvertretender Awo-Vorstandsvorsitzender und Leiter des Geschäftsfeldes Familie & Soziale Dienste. Gemeint ist der Umzug von der Leibnizstraße, wo das teilstationäre Angebot der Arbeiterwohlfahrt für psychisch erkrankte Menschen aus allen Nähten platzte, an die Lohenstraße. Mitten in der Innenstadt stehen nunmehr 400 Quadratmeter zur Verfügung. „Am neuen Standort haben wir Platz zur Weiterentwicklung. Auch sind die neuen Räume barrierefrei“, erklärt er.

20 Menschen werden derzeit in der Arche betreut „Zu uns kommen unter anderem Menschen, die unter Depressionen leiden, Verluste erlitten haben oder trauern. Wir helfen ihnen, in den Alltag zurückzufinden“, berichtet Arche-Leiterin Carmen Lange-Hohmann. Die Betroffenen, die sich in der Arche helfen lassen, seien zwischen 20 und 65 Jahre alt, erzählt sie bei einer Führung durch die neuen, hellen Räume. Werkräume, Ruhemöglichkeiten, eine geräumige Küche bieten viel Platz. 20 Menschen würden derzeit in der Arche betreut. Vor allem ein „Krisentag“ werde intensiv genutzt. „Wir helfen, Tagesstruktur zu entwickeln und versuchen, vorhandene Kompetenzen zu finden und zu stärken“, erklärt sie. Doch die Pandemie stelle auch die Arbeit der Arche auf eine harte Probe. Fünf Tage in der Woche ist die Arche normalerweise geöffnet. Würden alle Kunden normalerweise gleichzeitig in den Räumen arbeiten können, müsse aus Sicherheitsgründen nun im „Schichtbetrieb“ agiert werden. Die Hälfte der Teilnehmer sind Männer Die Zusammensetzung der betreuten Kunden habe sich in den vergangenen Jahren verändert, berichtet die Leiterin weiter. „Als wir angefangen haben, kamen überwiegend Frauen zu uns. Heute ist die Hälfte der Teilnehmer Männer“, sagt sie. Die Zusammensetzung der Gruppen sei generationenübergreifend. Herzstück der neuen Arche-Räume sei die geräumige Küche. Gemüse und Kartoffeln aus dem eigenen Selbstversorgergarten lagern dort und werden von den Teilnehmern verarbeitet. Zwei kleine Ruheräume bieten die Möglichkeit zum Rückzug, in Werkräumen sind Arbeitsergebnisse zu sehen, unter anderem Adventskränze. „Die Nachfrage nach den Angeboten der Arche ist groß“, sagt Falk Hensel, bei der Awo für die Verbands- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Es müsse mit Warteliste gearbeitet werden. Immerhin: Statt 15 Teilnehmern wie bisher könnten nun 20 in den neuen Räumen betreut werden. Info: www.awo-bs.de/psychosoziale-hilfen/tagesstaette-arche.html