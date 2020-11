Der Unfall passierte an der an der Justus-von-Liebig-Straße in Wolfenbüttel.

Nach einer Unfallflucht, die sich laut Polizei im Zeitraum zwischen Dienstag, 24. November, 14 Uhr, und dem Morgen des Mittwochs, 25. November, ereignet hat, werden Zeugen gesucht. Ein bislang nicht ermittelter Fahrer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Einfahrt eine angrenzende Grundstücksmauer an der Justus-von-Liebig-Straße in Wolfenbüttel beschädigt, so die Polizei. Er habe sich nicht weiter um den an der Mauer entstandenen Schaden gekümmert.

Hinweise: (05331) 9330 .

red