Wolfenbüttel. Am Wochenende wurden in Wolfenbüttel und Halchter Rußpartikelfilter von Autos abmontiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Diebe haben es in Wolfenbüttel auf Autoteile abgesehen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag von zwei Transportern der Marke Renault, Typ Master, jeweils die Rußpartikelfilter der Auspuffanlagen abmontiert und gestohlen, teilt die Polizei mit.

Die Fahrzeuge waren in Halchter, Im Sommerfeld, sowie in Wolfenbüttel, Am Jahnstein, abgestellt. Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt zirka 2000 Euro. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise unter 053319330 .

