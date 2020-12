Wieder mehr Anzeigen auf Kurzarbeit im Landkreis Wolfenbüttel

WDie gute Nachricht vorweg: Im Landkreis Wolfenbüttel hat sich die Arbeitslosigkeit verringert. Die Zahl sank um 104 auf 3009 Personen. Die Arbeitslosenquote im November beläuft sich laut Angaben der Agentur für Arbeit auf 4,7 Prozent – im Vorjahresmonat betrug sie 4,0 Prozent. Die schlechte Nachricht: Der zweite Lockdown macht sich bereits etwas bemerkbar.

„Gerade beim Thema Kurzarbeit merkt man den Lockdown deutlich. Waren es noch im Oktober 8 Anzeigen für insgesamt 32 Personen auf Kurzarbeit, haben wir bis zum Stichtag 25. November 48 Anzeigen für insgesamt 241 Personen gezählt. Das ist ein deutlicher Zuwachs“, sagt Agentursprecher Stefan Freydank gegenüber unserer Zeitung.

Handel in Wolfenbüttel von Kurzarbeit betroffen

Zum Vergleich: Während des ersten Lockdowns, von März bis Mai, haben 1321 Betriebe für insgesamt 8396 Kurzarbeitende Kurzarbeitergeld erhalten. Dabei gab es laut Agentur-Angaben die meisten Kurzarbeiter im Handel mit 1797 Stellen. Dicht gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe (1573) und den sonstigen Dienstleistungen und privaten Haushalten (838). Eine erste Hochrechnung für den Juni liegt bereits auch vor. Demnach haben 348 Betriebe mit 2416 Mitarbeiter Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen.

Die Zahl der Arbeitslosen wurde zum Stichtag am 11. November gezählt. „Bis dahin sind nur acht Arbeitstage seit dem erneuten Lockdown vergangen. Deswegen gibt es noch keine weiteren konkreten Zahlen“, sagt Freydank. Es sei also möglich, dass sich die Zahlen im Dezember wieder deutlich verändern könnten.

Keine Prognose für Dezember

„In der momentanen Lage ist es äußerst schwierig, eine Prognose für den kommenden Monat zu wagen. Es hängt jetzt auch viel davon ab, wie der stationäre Handel und die Wolfenbütteler auf die Krise reagieren“, so der Agentursprecher. Freydank nennt als Beispiel das Lieferangebot der Wolfenbütteler Einzelhändler. Je nachdem, wie das Angebot von den Menschen genutzt werde, könnten die Händler mit mehr oder weniger Mitarbeiter planen. Das mache sich dann in den Arbeitsmarktzahlen bemerkbar.

„Es sind viele Faktoren, die zusammenspielen und nicht vorhersehbar sind. In normalen Zeiten würde die Arbeitslosigkeit im Dezember weiter sinken. Aber wir befinden uns nicht in normalen Zeiten“, so Freydank abschließend.