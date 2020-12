Wolfenbütteler Buchwoche soll im März 2021 stattfinden

Am 15. März diesen Jahres sollte eigentlich die 13. Wolfenbüttler Kinder- und Jugendbuchwoche mit einer großen Eröffnungsveranstaltung gestartet werden. Aber nur wenige Tage vor der Eröffnungsveranstaltung mussten die Veranstalter vom Freundeskreis der Stadtbücherei diese Veranstaltung wegen des Lockdowns absagen. Ille Schneider und Regina Ernst vom Organisationsteam erinnern sich noch gut an diese hektische Zeit. Die Schulen und insbesondere auch die Autoren mussten informiert werden. „Zum Glück hat keiner der Autoren ein Ausfallhonorar verlangt“, berichtete Schneider. Und Ernst fügte hinzu: „Und die bereits entstandenen Kosten für die Woche übernimmt dankenswerter Weise die Stadt.“

Diese Autoren kommen nach Wolfenbüttel

Im September, als sich die Corona-Situation etwas entspannt hatte, beriet dann das zwölfköpfige Orga-Team, ob die Kinder- und Jugendbuchwoche 2021 stattfinden soll. Alle sprachen sich dafür aus und begannen gleich mit den Vorbereitungen, zumal die Sponsoren auch ihre weitere Unterstützung zugesagt haben. Und die Autoren, die eigentlich schon im Frühjahr 2020 nach Wolfenbüttel kommen wollten, haben alle ihr Erscheinen für 2021 zugesagt. Deshalb konnte Ille Schneider nun auch feststellen: „Die Hoffnung ist groß, dass die 13. Wolfenbütteler Kinder - und Jugendbuchwoche im nächsten Frühjahr vom 8. bis 12. März durchgeführt werden kann. Wir freuen uns auf die bekannten Autoren Hans Jürgen Feldhaus, Katja Frixe, Maja Nielsen, Bettina Obrecht, Boris Pfeiffer, Jens Rassmus, Andreas Schlüter und Stefanie Taschinski.“

Die Schulen in Stadt und Kreis können Lesungen buchen

Die Einladungsschreiben an alle Schulen in der Stadt und diesmal auch an Schulen im Landkreis sind inzwischen verschickt worden. Im Antwortschreiben können die Schulen bis zum 23. Dezember Autorenlesungen für die Klassen 1 bis 6 buchen. Auch im Jahr 2021 werden die Lesungen durch Spenden subventioniert, der Betrag für eine Lesung liegt bei 80 Euro. Unterstützt wird die Woche von der Stadt und vom Landkreis Wolfenbüttel sowie dem Hauptsponsor, der Volksbank Wolfenbüttel. Weitere Unterstützer sind die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Wolfenbütteler Heimatstiftung und der Friedrich-Bödecker-Kreis.

Vorerst sind keine öffentlichen Lesungen geplant

Wegen der Pandemie gibt es allerdings einige Änderungen: So sind vorerst keine öffentlichen Veranstaltungen geplant. Schneider hofft: „Vielleicht ermöglicht die weitere Entwicklung, dass doch noch eine öffentliche Lesung unter Corona-Auflagen in den Räumen unseres Hauptsponsors, der Volksbank Wolfenbüttel, stattfinden kann. Wir wollen das Ende Februar entscheiden.“ Die Lesewoche soll natürlich nach den dann geltenden Corona-Bestimmungen ablaufen. Vorsichtshalber sollen die Schulen dem Organisationsteam mitteilen, ob auch digitale Lesungen durchführt werden können. Schon jetzt steht zudem fest, dass es keine Eröffnungsveranstaltung geben wird.