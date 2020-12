Wehr Groß Denkte bekommt eine Wärmebildkamera

Dank der Unterstützung der Curt-Mast-Jägermeister-Stiftung und des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Groß Denkte sind die Groß Denkter Brandschützer seit kurzem im Besitz einer Wärmebildkamera.

Im Brandrauch ist ein Wärmebild erkennbar

Mit Hilfe dieses Geräts, so teilt die Feuerwehr mit, können die Einsatzkräfte in völliger Dunkelheit oder im dichten Brandrauch ein deutliches Wärmebild sehen. Auf diese Weise sei es möglich, so die Brandschützer, beispielsweise eine vermisste Person oder einen Brandherd schneller lokalisieren zu können.

Moderne Technik gehört nicht zur Standardausrüstung

„Trotz dieser Vorteile eines solchen Gerätes gehöre derlei moderne Technik leider nicht zur flächendeckenden Standardausrüstung der Feuerwehr“, heißt es. Und: Ohne Sponsoren wäre eine Anschaffung nicht möglich gewesen.

red