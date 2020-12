Ben Schneider aus Gielde spielt im Fernsehen einen Mörder

Rund sechseinhalb Millionen Zuschauer haben im Ersten den Auftakt zum Krimi-Dreiteiler „Das Geheimnis des Totenwaldes“ gesehen: Platz eins bei den Einschaltquoten. Und mittendrin: Ben Schneider aus Gielde. Der 15-Jährige spielt den Mörder Jürgen Becker in jungen Jahren. In einer Szene erwürgt er beinahe eine Nachbarin – kommt aber erst in der dritten Folge. Mehr wird nicht verraten.

Eine Hamburger Agentur nimmt Ben Schneider unter Vertrag

„Aufregend war das“, erzählt Ben Schneider. Im richtigen Leben besucht er die Realschule in Vienenburg. Beim Film aber habe er immer schon mal mitspielen wollen. „Mein Vater hat im Internet eine Agentur gefunden“, erzählt Ben. Die Kids Agentur für Kinder- und Jugenddarsteller in Hamburg lud den Jungen aus Gielde zu einem Vorstellungsgespräch ein.

„Da musste ich schon eine kleine Szene spielen“, erinnert sich der 15-Jährige. Das hat er offenbar richtig gut gemacht, denn er landete in der Kartei der Agentur. Die habe ihn dann für die Rolle des Jürgen Becker in dem Krimi-Dreiteiler vorgeschlagen. Ben bekam den Job. Die Dreharbeiten für die Würge-Szene dauerten einen ganzen Tag.

Eindrücke vom Drehtag in Hamburg: „Es war aufregend.“

Ben musste nur spielen, nicht sprechen. „Insofern musste ich auch keinen Text auswendig lernen. Würde ich aber machen“, sagt Ben, der gern an den Drehtag in Hamburg im vergangenen Sommer zurückdenkt. „Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen bei so einer Szene im Raum sind. Ich glaube, es waren zehn. Kameraleute, Tontechniker, alles, was dazu gehört“, schildert Ben die Situation von damals.

Ein Foto von den Filmszenen, in denen Ben zu sehen ist, gebe es leider nicht, bedauert Lara Louwien aus der Fotoredaktion des Norddeutschen Rundfunks: „Fotografen sind nur an wenigen Tagen am Set und tatsächlich liegt das Hauptaugenmerk dann darauf, Hauptdarsteller und für den Film besondere, bildstarke Szenen zu fotografieren.“

Film wird mehr als zwei Millionen Mal in der Mediathek aufgerufen

Laut „mediabiz“ habe die ARD mitgeteilt, dass der auf wahren Begebenheiten beruhende Dreiteiler in der Mediathek bereits mehr als zwei Millionen Mal abgerufen worden sei. Begleitend zur Krimi-Trilogie erzählt eine Dokumentation die wahre Geschichte, die die Grundlage bildet. Es geht um einen Polizisten, dessen Ermittlungen nach 28 Jahren zu einem der brutalsten Serienmörder Deutschlands führten. Die Göhrde-Morde erschütterten die Nation.

Unterdessen hat sich bei Ben Schneider schon eine andere Agentur gemeldet, die mit ihm einen Werbefilm drehen will. Darin geht es um Energie und grünen Strom. „Ich weiß gar nicht, ob man bei zwei Agenturen gleichzeitig sein darf“, sagt Ben. Eine Gage hat er für seinen Auftritt auch bekommen. Reich geworden ist er davon noch nicht. Aber das kann ja noch kommen. Wenn nicht im Filmgeschäft, dann vielleicht im Fußball. Das ist nämlich Bens Lieblingssport. Derzeit kickt er für den 1. FC Fuhsetal.

Weitere Sendetermine: Samstag, 5. Dezember, 20.15 Uhr (Teil 2). Mittwoch, 9. Dezember, 20.15 Uhr (Teil 3), Mittwoch., 9. Dezember, 21.45 Uhr (Doku).