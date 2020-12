Wolfenbütteler Kita mit rechtsextremen Botschaften beschmiert

In dieser Woche ist die Außenfassade der Kindertagesstätte Kerschensteiner Weg mit rechtsextremen, antisemitischen sowie islamfeindlichen Parolen und Symbolen beschmiert worden, teilt die Stadt Wolfenbüttel mit.

„Hitler liebt Kinder“ – Polizei ermittelt in Wolfenbüttel wegen Volksverhetzung

Die Polizei Wolfenbüttel ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, teilt die Stadt mit. „Das ist ein äußerst ernster Vorgang“, wird Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink zitiert. „Wer ein Gebäude, in dem täglich Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren betreut werden, unter anderem mit Hakenkreuzen und dem Schriftzug „Hitler liebt Kinder“ versieht, handelt mit einer Perversität und Widerwärtigkeit, die nicht zu überbieten ist. Dieser Tat und dem ihr zugrundeliegenden Gedankengut werden wir mit aller Entschlossenheit entgegentreten. Äußerungen und Handlungen, die fundamentale Werte unseres Rechtsstaates wie die Unantastbarkeit der Menschenwürde und die Glaubensfreiheit in Abrede stellen, haben in Wolfenbüttel keinen Platz.“

Stadt Wolfenbüttel stellt 2000 Euro für Hinweise

Die Stadt arbeitet eng mit der Polizei zusammen. Um die Ermittlungen zu unterstützen, zahlt die Stadt Wolfenbüttel für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führt, eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro.

Lesen Sie mehr:

Wolfenbütteler Kita-Personal kann sich auf Corona testen lassen

Strenge Hygienevorschriften in den Wolfenbütteler Kitas

Sprachheilkindergarten Löwenzahn in Wolfenbüttel wird 25

red