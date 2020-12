Tafel-Tüten statt Tombola beim Round Table in Wolfenbüttel

Seit weit mehr als zwei Jahrzehnten ist sie Tradition, die Weihnachtstombola des Serviceclubs Round Table (RT) 112 Wolfenbüttel-Salzgitter an einem Adventssamstag in der Fußgängerzone. Durch die Corona-Pandemie musste laut Club die Absage erfolgen – und dann das Umplanen.

Spendenaktion an diesem Samstag

Um in der Weihnachtszeit dennoch anderen helfen zu können, entstand die Idee, Tüten für die Tafel anzubieten, so der Club. Partner ist Jörg Pacholski (Edeka am Rehmanger), in dessen Markt die Tüten an diesem Samstag, 5. Dezember, verkauft werden. Die Tüte koste für die Spender 5 Euro und sei mit Waren für gut 7 Euro bestückt.

Freude in der OBS (von links): Ernst-Heinrich Beckmann, SV-Lehrer, Anja Grewe, Skribo, Stefan Marken, Leiter, und Gabriele Hermanns, Förderverein. Foto: Privat

Gemeinsam mit dem Ladies’ Circle

Trotz der Pandemie fortsetzen konnte der RT 112 das Engagement für den bundesweiten Weihnachtspäckchenkonvoi. Gemeinsam mit dem Schwesterclub Ladies’ Circle (LC) 26 Wolfenbüttel kamen laut Club mehr als 500 Päckchen zusammen. In allen Bundesländern sammeln die Clubs und ihre Schwesterorganisationen Päckchen für den Konvoi, der 2019 mehr als 170.000 Geschenke nach Osteuropa gebracht hatte.

Große Schule und OBS Sickte

In Wolfenbüttel sind Schulen und Kitas Partner, traditionell etwa die Große Schule oder die Oberschule Sickte, wo jeweils die Päckchen gepackt werden. Die Schülervertretung der OBS übernahm die Organisation an der Schule, indem sie alle Schüler dazu aufgerufen hatte, einen Schuhkarton mit Aufmerksamkeiten und kleinen Geschenken im Wert von etwa 10 Euro zu bestücken, berichtet die Schule.

Weihnachtsgebäck dazu

Besondere Unterstützung gab es demnach durch Anja Grewe von der Skribo Sickter Schatzkiste, die 30 „Schulstarter-Boxen“ gefüllt mit Schreibmaterial und einer kleinen Spielzeugüberraschung spendete. Der Förderverein der OBS versüßte die Boxen zusätzlich mit Weihnachtsgebäck. Die Teilnahme sei der Schule besonders wichtig gewesen, „da es die Kinder in Osteuropa sicherlich noch schwerer haben als in den vergangenen Jahren“.

red