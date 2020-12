Per Laserpistole hat die Polizei die Geschwindigkeit von Fahrzeugen in Wolfenbüttel gemessen. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. 45 Fahrzeuge passierten eine Kontrollstelle, die die Polizei am Dienstagabend auf der Breiten Herzogstraße eingerichtet hatte.

Polizei kontrolliert Geschwindigkeit in Wolfenbüttel

Die Polizei hat am Dienstag zwischen 21.30 und 23.15 Uhr auf der Breiten Herzogstraße die Geschwindigkeit von Fahrzeugführern per Laserpistole kontrolliert – zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, wie die Polizei mitteilt. 45 Fahrzeuge hätten den Kontrollpunkt in der genannten Zeitspanne passiert.

18 Fahrer waren zu schnell unterwegs

Davon seien 18 Fahrer mit ihren Fahrzeugen schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs gewesen. Ein Fahrer sei mit 56 km/h gemessen worden. Es seien 17 Verwarngelder und ein Bußgeld verhängt worden, so die Polizei.

red