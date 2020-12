Händler in Wolfenbütteler Innenstadt bieten lange Donnerstage

Wolfenbüttel. Zwei lange Donnerstage können Wolfenbütteler und Gäste zum Shoppen in der City nutzen. Termine sind am 10. und 17. Dezember, jeweils bis 20 Uhr.

Die Händler der Innenstadt laden an den beiden Donnerstagen, 10. und 17. Dezember, bis 20 Uhr zum abendlichen Einkaufsbummel ein. Nicht nur an der Langen Herzogstraße und in den Krambuden haben die Geschäfte länger geöffnet, auch in den Nebenlagen, teilt die Stadt mit. Auch die Fotoräume sollen bis 20 Uhr genutzt werden können. Viele Restaurants in Wolfenbüttel böten zudem Essen zum Mitnehmen.

Stadt lädt ein zum Fotowalk

Zudem lädt die Stadt ein, am 17. Dezember das Winterflair in der Altstadt mit der Kamera beim Fotowalk zu entdecken. Es wird gebeten, nur in kleinen Gruppen (maximal fünf Personen aus zwei Haushalten) teilzunehmen. Die Fotos sollten dann bei Instagram unter dem Hashtag #winterflairwf gesammelt werden. Anschließend, ab 19.30 Uhr, können dann Interessenten digital bei Zoom zusammenkommen. Sollten sich mehr Teilnehmer anmelden als Plätze vorhanden seien, entscheide das Los. Anmeldungen bis 10. Dezember: luisa.drews@wolfenbuettel.de.

Restaurants mit Abhol- und Lieferservice: www.lessingstadt-wolfenbuettel.de/abholservice

red