Der Destedter Talteich ist komplett entschlammt und die Uferböschung befestigt worden. An der tieftsten Stelle ist eine Mulde angelegt worden, in der das Wasser länger als bisher stehen bleiben soll. Nun fand eine Ortsbesichtigung statt.

Der Destedter Talteich kann zu einem Paradies für Frösche, Kröten und Insekten werden

Teiche sind ökologisch wertvoll. Im Grunde genommen gilt für sie dasselbe wie für Fließgewässer, über die das Bundesumweltamt schreibt: „Fließgewässer sind komplexe, sehr artenreiche Ökosysteme. Sie beherbergen vielfältige Pflanzen- und Tiergemeinschaften und stellen auch für uns eine wichtige Lebensgrundlage dar.“ Frösche und Kröten nutzen einen Teich gern als Rückzugsraum und zur Fortpflanzung. Mücken legen ihre Eier im Teich ab. Für Fische wiederum sind Mückenlarven ein Leckerbissen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Cremlingens Bürgermeister Detlef Kaatz bedankt sich bei allen Beteiligten: Johann-Friedrich von Veltheim als Grundstückseigentümer, Bernd Peuker von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Wolfenbüttel, Volker Meier vom Landschaftspflegeverband, Ines Weber-Schönian von der Gemeinde und Diethelm Krause-Hotopp vom Destedter Ortsrat hätten hier vorbildlich zusammengearbeitet.

Der Ortsbürgermeister verspricht sich Ruhe und Entspannung am Destedter Talteich

Ortsbürgermeister Matthias Böhnig freute sich darüber, dass nicht nur für die Menschen in Destedt „wieder ein Stück Heimatverbundenheit geschaffen wurde. Hier kann man entspannen und Ruhe finden“. Außerdem bedankte er sich bei seinem Stellvertreter, Dr. Diethelm Krause-Hotopp, „der vor den Problemen nicht aufgegeben, sondern einen langen Atem gehabt habe“.

Dieser wies in seinen Worten auf die ökologische Bedeutung von Teichen in der Natur hin. „Sie spielen für den Artenreichtum der Natur eine wichtige Rolle. Viele Tier- und Pflanzenarten haben in und an Teichen ihren Lebensraum“. Nun wünscht er sich, dass vielleicht auch mal wieder ein Froschkonzert zu hören sein wird.

Krause-Hotopp blickte auch in die Geschichte des Talteiches: Für viele ältere Einwohner in Destedt habe der Talteich eine besondere Bedeutung. Aus ihrer Kindheit und Jugendzeit hätten sie nachdrückliche Erinnerungen an diesen Teich, in dem einige sogar das Schwimmen gelernt hätten. Nachweislich habe es schon im 18. Jahrhundert in dieser Senke zwei Teiche gegeben. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sei der Teich häufig trocken gefallen.

Blick in die Geschichte des Destedter Talteiches

Da dies im Sommer und Winter 1929/30 besonders schlimm gewesen sei, so Krause-Hotopp weiter, habe Fritz von Veltheim 1930 einen Wall und einen Überlauf bauen lassen. Da der Teich in den vergangenen Jahren mehrfach zum Ende des Sommers kein Wasser mehr enthalten habe, sei auch im Ortsrat seit 2013 überlegt worden, wie der Talteich zu renaturiert werden könnte.

In zahlreichen Gesprächen und Begehungen mit dem Grundbesitzer, der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises, dem Landschaftspflegeverband, der Gemeinde Cremlingen und dem Ortsrat Destedt wurde eine einvernehmliche Lösung erarbeitet worden. I