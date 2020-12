In der geronto-psychiatrischen Abteilung der Seniorenbetreuung Schloss Schliestedt sind fast alle Menschen, die dort leben, corona-postitiv: Von 33 Bewohnern sind 25 an Covid 19 erkrankt. Zwar sei noch niemand gestorben, sagte Heimleiterin Sabine Resch-Hoppstock, aber zwei Fälle seien besonders schwer.

Den Bewohnern dieser Abteilung ist nicht zu vermitteln, dass sie in Quarantäne sind

„Wir tun alles, was man machen kann, angefangen beim Hygienekonzept bis zur Schutzausrüstung der Mitarbeiter, aber den Bewohnern, die hier leben, ist es nicht zu vermitteln, dass sie in Quarantäne sind und Masken tragen sollen. Sie nehmen die Masken ab, weil diese sie beim Atmen behindern. Sie verstehen das alles überhaupt nicht“, erzählt Sabine Resch-Hoppstock aus ihrem Alltag.

Zum Verständnis: Die Bewohner, die dort leben, seien weder fähig, sich zu äußern, noch geschäftsfähig. „Aber sie sind mobil. Sie laufen im umbauten Raum täglich an die 30 Kilometer umher. Das können wir nicht unterbinden. Und das ist der Grund, warum sie sich untereinander anstecken“, verdeutlicht die Heimleiterin.

Alle positiv-getesteten Mitarbeiter sind derzeit in häuslicher Quarantäne

Unterdessen seien auch sieben Mitarbeiter corona-positiv getestet worden. Einer von ihnen gehöre einer anderen Abteilung der Seniorenbetreuung im Schloss Schliestedt an. Alle betroffenen Mitarbeiter seien aber in häuslicher Quarantäne. Auch die Leiterin selbst sei inzwischen seit drei Wochen in Quarantäne. „Ich bin negativ getestet worden. Doch ich gehöre zum dem Personenkreis, der potenziell mit einem positiv getesteten Mitarbeiter in Kontakt war.

Die hohe Anzahl der Coronafälle im Schloss Schliestedt trägt nun auch dazu bei, dass der Inzidenzwert im Landkreis Wolfenbüttel von 60,9 (Mittwoch) auf 99,2 (Donnerstag) gestiegen ist. Der Inzidenzwert bezeichnet die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt hat es im Landkreis Wolfenbüttel nun 866 (+48) Fälle gegeben. Davon sind mittlerweile 676 (+0) Personen wieder genesen, 160 (+46) Personen sind aktuell mit dem Virus infiziert. 30 (+2) Personen, bei denen ein Test auf eine Corona-Virus-Infektion positiv ausfiel, sind gestorben.

Sabine Resch-Hoppstock bittet dringend darum, dass die Seniorenbetreuung im Schloss Schliestedt von der Gesellschaft nicht ausgegrenzt werden dürfe. Einige Mitarbeiter seien beim Einkaufen schon gefragt worden, ob sie das denn aufgrund der Coronafälle in der Einrichtung überhaupt dürften. „Ja, das dürfen sie, denn sie sind nicht krank“, unterstreicht Resch-Hoppstock.