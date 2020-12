Autofahrerin wird bei Unfall in Wolfenbüttel leicht verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei, übersah ein 29-jähriger Autofahrer beim Fahren aus einer Parklücke an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel am Donnerstag, 10. Dezember, kurz nach 12 Uhr, das bevorrechtigte Auto einer 31-Jährigen. Durch die Kollision verletzte sich die 31-Jährige leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in das Städtische Klinikum gebracht, heißt es im Polizeibericht. An den Autos sei Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro entstanden, ein Auto habe abgeschleppt werden müssen.

red