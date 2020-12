Wolfenbüttel. Die Tat ereignete sich am Mittwoch in einem Einkaufsmarkt. Geld und Papiere fehlen. Der Schaden ist unklar.

Einer 71-Jährigen ist laut Polizei am Mittwoch, 9. Dezember, gegen 12.30 Uhr während des Einkaufs in einem Einkaufszentrum am Neuen Weg aus der getragenen Handtasche die Geldbörse entwendet worden. In der Geldbörse hätten sich außer Bargeld auch persönliche Papiere befunden. Der Schaden ist unklar, Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.

red