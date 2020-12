Unbekannte zapfen bei Heiningen Diesel aus Tanks ab

Heiningen. Vier Baucontainer sind am Wochenende auf einer Baustelle an der L 512 aufgebrochen worden. Zudem wurde Diesel aus mehreren Tanks abgezapft.

Unbekannte haben zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, vier Baucontainer an einer Baustelle an der Landesstraße 512 zwischen Heiningen und Klein Flöthe aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizei, wurde hier nichts entwendet.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest

Aus den Tanks zweier Notstromaggregate und aus dem Tank eines Baggers sei jedoch Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet worden. Zum Schaden könne sie derzeit keine Angaben machen. Sie hofft auf Zeugenhinweise unter (05335) 929660.

red